تقرير.. آبل تؤجل إطلاق نظارتها الذكية إلى نهاية 2027

كشف تقرير جديد أن شركة آبل أجّلت إطلاق نظاراتها الذكية المنتظرة إلى نهاية عام 2027، بدلًا من الجدول الزمني السابق الذي كان يشير إلى الكشف عنها أواخر عام 2026 وبدء شحنها مطلع عام 2027.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن النظارات تحمل الاسم الرمزي N50، ويُتوقع أن يتأخر طرحها الفعلي في المتاجر وعبر الإنترنت إلى عام 2028 بسبب هذا التأجيل الجديد.

وأشار التقرير إلى أن آبل تسعى إلى تمييز نظاراتها الذكية عبر أربعة تصاميم مختلفة وخيارات ألوان متنوعة، في محاولة لمنافسة الشركات الحالية في هذا القطاع، وفي مقدمتها ميتا.

وقد يمنح هذا التأجيل آبل وقتًا إضافيًا لإدماج النسخة المطوّرة من المساعد الصوتي سيري المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في النظارات، وهي المزايا التي يُتوقع وصولها إلى أجهزة الشركة لاحقًا هذا العام تحت مظلة منظومة آبل للذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence”.

وفي المقابل، قد يشكّل التأخير دفعة إضافية لشركة ميتا التي توسّعت بالفعل في سوق النظارات الذكية عبر الجيل الثاني من نظارات Ray-Ban Meta AI، التي قدّمت تحسينات في عمر البطارية مع ارتفاع في السعر مقارنةً بالإصدار السابق.

وحتى مع التأجيل، ما زالت آبل تراهن على هذا القطاع مستقبلًا، إذ يرى مسؤولو الشركة إمكان تحويل النظارات الذكية إلى جهاز صحي يعتمد على تقنيات الواقع المعزز لتحسين الرؤية وتقديم مزايا مرتبطة بالصحة البصرية.