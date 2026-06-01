بعد إطلاق “MacBook Neo”.. منافسو آبل يطلقون حواسيب أرخص بنظام ويندوز

أثار حاسوب آبل “MacBook Neo” المنخفض التكلفة ردود فعل واسعة في سوق الحواسيب العاملة بنظام ويندوز، إذ بدأت شركات كبرى مثل آيسر وأسوس وكوالكوم التحرك لمنافسة الجهاز الذي وُصف سابقًا بأنه “صدمة” لصناعة الحواسيب الشخصية.

وكشفت شركة آيسر عن حاسوب جديد يحمل اسم Swift Air 14 يبدأ سعره من 699 دولارًا. ويأتي ذلك في منافسة مباشرة مع MacBook Neo الذي يبدأ سعره من 599 دولارًا مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، أو بسعر قدره 499 دولارًا للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.

ويصل سعر MacBook Neo إلى 699 دولارًا عندما يأتي بسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت ومستشعر بصمات الأصابع Touch ID، وهو ما يضعه في الفئة السعرية ذاتها تقريبًا لحاسوب آيسر الجديد.

ويعتمد Swift Air 14 على معالج Intel Core Series 3 الجديد، ويضم شاشة قياسها 14 إنشًا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا ودقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

كما يأتي الحاسوب بهيكل مصنوع بالكامل من الألمنيوم، وأربعة مكبرات صوت تدعم تقنية DTS:X Ultra، بالإضافة إلى دعم Wi-Fi 6E مثل حاسوب آبل.

وزوّدت آيسر الجهاز بمنفذي Thunderbolt 4 ومنفذ USB-A ومنفذ سماعات 3.5 ملم، مؤكدةً أن البطارية توفّر ما يصل إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو أو 16 ساعة من تصفح الإنترنت.

ويتوفر حاسوب Swift Air 14 بعدة ألوان، مثل الأخضر والأزرق والوردي والبنفسجي، على أن يبدأ طرحه في الأسواق خلال أغسطس المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة كوالكوم معالج “Snapdragon C” الجديد المخصص للحواسيب الاقتصادية التي تبدأ أسعارها من 300 دولار، مؤكدةً أنه يقدّم أداءً يوميًا سريعًا مع كفاءة مرتفعة في استهلاك الطاقة.

وقالت كوالكوم إن أُولى الحواسيب المعتمدة على هذا المعالج سوف تصل لاحقًا هذا العام عبر شركات مثل آيسر وإتش بي ولينوفو.

واستعرضت آيسر بالفعل حاسوب “Aspire Go 15” الجديد الذي يُعد أول جهاز يعتمد على معالج Snapdragon C، ويأتي بشاشة قياسها 15.6 إنشًا ودقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت.

ويضم الحاسوب كاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا وسماعتين ومنفذي USB-C ومنفذ USB-A ومنفذ HDMI ومنفذ سماعات تقليديًا، في حين أكدت آيسر أن الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير بالكامل مع استخدام البلاستيك المعاد تدويره في بعض المكونات.

وفي المقابل، علّق رئيس شركة آسوس جوني شيه مجددًا على “MacBook Neo” خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، إذ قال إن الشركة تستطيع الاستفادة من إستراتيجية آبل المنخفضة التكلفة في تصنيع الحاسوب، وعدّ ذلك فرصة جديدة لسوق الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك قد أكد خلال مؤتمر النتائج المالية الأخير أن الإقبال على MacBook Neo تجاوز توقعات الشركة، مشيرًا إلى أن الحاسوب أسهم في تسجيل عدد قياسي من مستخدمي ماك الجدد خلال الربع الماضي.