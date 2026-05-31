الكشف عن الخاتم الذكي الجديد Oura Ring 5

كشفت شركة Oura عن خاتمها الذكي الجديد “Oura Ring 5″، الذي يأتي بتصميم أصغر بنحو ملحوظ مع مزايا صحية جديدة تشمل تتبع مؤشرات ضغط الدم وتحليل التنفس أثناء النوم وأدوات مخصصة لمتابعة أدوية GLP-1 التي تُستخدم في إنقاص الوزن وضبط مستوى السكر في الدم.

وقالت الشركة إن الخاتم الجديد أصبح أصغر بنسبة قدرها 40% مقارنةً بالإصدار السابق، إذ يبلغ عرضه 6.09 ملم وسُمكه 2.29 ملم، مقابل 7.99 ملم و 2.88 ملم في الجيل السابق.

وأوضحت الشركة أن هذا التصغير جاء بعد إعادة تصميم الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والبصرية والبطارية والمستشعرات، ليقترب شكله من الخواتم التقليدية، مع الحفاظ على عمر بطارية يصل إلى أسبوع تقريبًا لكل شحنة.

وطوّرت الشركة كذلك نظام الاستشعار بالكامل، عبر اعتماد بنية إشارات جديدة تستخدم مستشعرات محسّنة لزيادة التلامس مع الجلد، إلى جانب مصابيح LED أقوى و 12 مسارًا للإشارات، مما يتيح دقة أعلى مع مختلف أنواع الأصابع ودرجات لون البشرة.

وتقدّم الشركة ميزة جديدة تحمل اسم “Health Radar”، وهي أداة استباقية لمراقبة الصحة تستند إلى ميزة “Symptom Radar” التي أطلقتها عام 2024 لرصد العلامات المبكرة للأمراض.

وتشمل الميزة الجديدة قدرات لرصد مؤشرات ضغط الدم الليلية التي قد تعكس إجهادًا في الدورة الدموية، بالإضافة إلى تحليل اضطرابات التنفس في أثناء النوم عبر تقارير تمتد لمدة قدرها 30 يومًا مع إرشادات حول توقيت طلب التقييم الطبي.

وأضافت الشركة ميزة “Health Records” التي تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة استيراد السجلات الطبية، مثل الحالات المرضية المشخّصة والأدوية ونتائج التحاليل والحساسية، مباشرةً داخل التطبيق.

وتعاونت الشركة مع منصة “Counsel Health” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإتاحة التواصل مع أطباء مرخّصين داخل التطبيق مقابل رسوم إضافية في 43 ولاية أمريكية.

ويدعم الخاتم أيضًا أدوات متابعة أدوية “GLP-1” الجديدة، وهي تساعد المستخدمين في متابعة جرعات الأدوية والآثار الجانبية وتغيرات الوزن والبيانات الحيوية ضمن واجهة موحدة، بالإضافة إلى ميزة “Lab Uploads” لاستيراد نتائج مؤشرات الدم الحيوية وربطها ببيانات المستخدم الصحية داخل التطبيق.

ومن المزايا الأخرى الجديدة دعم تتبع التمارين الرياضية لحظيًا، مع عرض السرعة والمسافة ومعدل ضربات القلب عبر الأجهزة المتصلة.

وكشفت الشركة أيضًا عن ملحق اختياري جديد عبارة عن علبة شحن توفر بطارية تكفي لشهر كامل مع دعم الشحن اللاسلكي، بسعر يبلغ 99 دولارًا، إلى جانب ميزة “Locate” المخصصة لتحديد موقع الخواتم أو علب الشحن المفقودة.

ويبدأ سعر خاتم “Oura Ring 5” من 399 دولارًا للإصدارين الفضي والأسود، في حين تصل أسعار بعض الإصدارات الأخرى إلى 499 دولارًا. كما يستمر توفر إصدار “Oura Ring 4” المصنوع من السيراميك بسعر قدره 349 دولارًا.

ويتطلب الخاتم اشتراكًا في خدمة “Oura Membership” للاستفادة من كافة المزايا، بسعر يبلغ 6 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا. وبدأت الشركة فتح باب الطلبات الأولية عالميًا، على أن يبدأ الشحن للمستهلكين ابتداءً من يوم الرابع من يونيو المقبل.