آيسر تكشف عن حاسوبها المحمول الجديد Aspire Go 15 من الفئة الاقتصادية

كشفت شركة آيسر عن حاسوب محمول جديد منخفض التكلفة خلال مشاركتها في معرض كومبيوتكس 2026، ويحمل الحاسوب اسم Aspire Go 15، ويعتمد على رقاقة Snapdragon C الجديدة من كوالكوم الموجّهة للأجهزة الاقتصادية.

ويضم الحاسوب شاشة قياسها 15.6 إنشًا، ومنفذي USB-C، بالإضافة إلى منفذ HDMI، في حين يقتصر على ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. وتشير هذه المواصفات إلى أن الجهاز يستهدف مهام الاستخدام اليومية، مثل التصفح والعمل المكتبي والدراسة، بدلًا من الأعمال الاحترافية الثقيلة أو تطبيقات التصميم والمونتاج.

وتسعى آيسر عبر هذا الجهاز إلى المنافسة في سوق الحواسيب الاقتصادية، الذي يشهد نموًا متزايدًا خلال الآونة الأخيرة، خاصةً مع توجه الشركات إلى طرح أجهزة منخفضة السعر بمواصفات أساسية. ويأتي Aspire Go 15 بهيكل بلاستيكي، بخلاف بعض الأجهزة المنافسة التي تعتمد على هياكل معدنية.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر الرسمي للجهاز، لكنها أكدت أنه سيصل إلى الأسواق لاحقًا هذا العام ضمن الفئة السعرية الاقتصادية. ويُعد الجهاز منافسًا لحاسوب آبل الجديد المنخفض التكلفة Macbook Neo.

وفي سياقٍ متصل، كشفت آيسر أيضًا عن حاسوب Swift Spin 14 AI الجديد، وهو جهاز هجين أكثر قوة يعتمد على رقاقات Snapdragon X2 Elite أو Plus، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تبلغ تيرابايت.

وينتمي الجهاز إلى فئة Copilot+ PC المدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي، وهي الفئة التي تعمل مايكروسوفت على توسيع حضورها في سوق الحواسيب الشخصية. ومن المقرر طرح الجهاز خلال شهر أغسطس المقبل.