أنثروبيك تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Opus 4.8

أنثروبيك تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Opus 4.8أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “Claude Opus 4.8″، مؤكدةً أنه يقدّم تحسينات واسعة في البرمجة المعتمدة على الوكلاء الأذكياء، والاستدلال المتعدد التخصصات، وتحليل البيانات المالية، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الحاسوبية المعقدة بنحو أكثر كفاءة.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد بات “متعاونًا بنحو أكثر فاعلية”، إذ أظهرت الاختبارات المبكرة تحسنًا ملحوظًا في دقة الأحكام والموثوقية في أثناء تنفيذ المهام المعتمدة على الوكلاء الأذكياء. كما سجّل النموذج تقدمًا في جانب “التحقق”، مع زيادة قدرته على الإشارة إلى حالات عدم اليقين وتقليل الادعاءات غير المدعومة بالمعلومات.

ووفقًا لتقييمات أنثروبيك، فإن Claude Opus 4.8 أصبح أقل عرضةً بأربع مرات تقريبًا من الإصدار السابق لتجاوز أخطاء برمجية دون التنبيه إليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية النماذج في الاستخدامات البرمجية والبحثية.

وأشارت الشركة إلى أن اختبارات التوافق أظهرت ارتفاعًا في السمات “الإيجابية اجتماعيًا”، مثل دعم استقلالية المستخدم والعمل بما يخدم مصلحته، مع انخفاض معدلات السلوكيات غير المتوافقة، مثل الخداع، مقارنةً بالإصدار Claude Opus 4.7.

وفي اختبارات الأداء، حقق النموذج نتيجة بلغت 69.2% في معيار SWE-Bench Pro الخاص بتقييم قدرات البرمجة، متفوقًا على نماذج GPT-5.5 و Gemini 3.1 Pro في عدة اختبارات معيارية، مع استمرار تفوق GPT-5.5 في اختبار البرمجة الطرفية Terminal Coding.

وأضافت أنثروبيك أن الوضع السريع “Fast Mode” في النموذج الجديد يعمل بسرعة تزيد بنحو مرتين ونصف مقارنةً بالإصدارات السابقة، مع خفض التكلفة إلى الثلث تقريبًا.

وبالتزامن مع إطلاق Claude Opus 4.8، كشفت الشركة عن مزايا جديدة ضمن منظومتها البرمجية، منها ميزة “Dynamic Workflows” التجريبية، التي تتيح لروبوت Claude تنفيذ مهام ضخمة داخل Claude Code عبر تشغيل مئات الوكلاء الفرعيين بالتوازي ضمن جلسة واحدة.

وأضافت الشركة ميزة “Effort Control”، التي تمنح المستخدمين القدرة على تحديد مقدار الجهد الذي يبذله Claude في أثناء إعداد الردود، إذ توفّر الإعدادات المنخفضة استجابات أسرع مع استهلاك أقل للموارد، في حين يعتمد Opus 4.8 افتراضيًا على وضع “الجهد المرتفع” لتحقيق توازن أفضل بين الجودة وتجربة الاستخدام.

وأعلنت أنثروبيك أيضًا تحديثات جديدة على واجهة Messages API، تتيح للمطورين تعديل تعليمات Claude في أثناء تنفيذ المهام مباشرةً.

وأكدت الشركة أن Claude Opus 4.8 أصبح متاحًا عالميًا دون تغيير في الأسعار مقارنةً بالإصدار السابق Opus 4.7، مشيرةً إلى أنها تطوّر نماذج أقل تكلفة تمتلك القدرات ذاتها، بالإضافة إلى فئة جديدة من “أكثر النماذج ذكاءً” مقارنةً بسلسلة Opus الحالية.

وأوضحت أنثروبيك أنها تواصل اختبار نموذج Claude Mythos مع عدد محدود من المؤسسات، مع تطوير ضوابط أمان إضافية قبل توسيع إتاحته لكافة العملاء خلال الأسابيع المقبلة.