أنثروبيك تتفوق على OpenAI.. تقييم يقترب من تريليون دولار وإيرادات قياسية

تجاوزت شركة أنثروبيك منافستها الرئيسية OpenAI من ناحية القيمة السوقية والإيرادات السنوية، بعدما أعلنت جمع تمويل جديد رفع تقييمها إلى 965 مليار دولار، مع وصول إيراداتها السنوية المتكررة إلى 47 مليار دولار.

وكانت OpenAI قد كشفت في أبريل الماضي جمع تمويلات قيمتها 122 مليار دولار عند تقييم بلغ 852 مليار دولار بعد التمويل، في حين أعلنت أنثروبيك خلال فبراير الماضي جولة تمويلية قيمتها 30 مليار دولار، رفعت تقييمها آنذاك إلى 380 مليار دولار.

وسجّلت أنثروبيك نموًا متسارعًا خلال الأشهر الأخيرة مدفوعًا بتوسع استخدام مساعدها الذكي “كلود Claude” بين عملاء الشركات حول العالم؛ إذ أعلنت الشركة في أبريل أن إيراداتها السنوية المتكررة تجاوزت 30 مليار دولار، مقارنةً بنحو 9 مليارات دولار بنهاية عام 2025. وكان هذا الرقم قد تجاوز بالفعل الإيرادات السنوية المتكررة لمنافستها OpenAI، التي بلغت حينها نحو 24 مليار دولار.

وأعلنت الشركة حديثًا جمع 65 مليار دولار ضمن جولة تمويلية جديدة، مما رفع تقييمها إلى 965 مليار دولار بعد التمويل.

وكشفت أنثروبيك أن إيراداتها السنوية المتكررة تجاوزت 47 مليار دولار في وقت سابق من مايو الجاري، بزيادة تفوق 50% خلال نحو سبعة أسابيع فقط، مما منحها تفوقًا واضحًا على OpenAI من ناحية الإيرادات والتقييم معًا.

وقالت الشركة إن التمويل الجديد سوف يُستخدم لدعم أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وتوسيع القدرة الحاسوبية لتلبية الطلب المتزايد على Claude، بالإضافة إلى توسيع المنتجات والشراكات المعتمدة لدى عملائها.

وأضافت الشركة أن الجولة التمويلية تتضمن أيضًا استثمارات سبق التعهد بها بقيمة قدرها 15 مليار دولار من شركات البنية التحتية السحابية العملاقة، منها 5 مليارات دولار من أمازون.

وفي خطوة تعكس أهمية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أعلنت أنثروبيك انضمام شركات ميكرون وسامسونج و SK hynix كشركاء إستراتيجيين في بناء البنية التحتية الخاصة بها، مع التركيز على سلاسل توريد الذاكرة والتخزين والرقاقات، التي أصبحت عنصرًا حاسمًا في المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على القدرات الحاسوبية.