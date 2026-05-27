آبل تطور مدربًا صحيًا ذكيًا لتحليل بيانات المستخدم وتقديم توصيات مُخصصة

تواصل آبل تطوير مشروعها الصحي المعتمد على الذكاء الاصطناعي المعروف داخليًا باسم “Project Mulberry”، رغم تقارير سابقة أشارت إلى تقليص نطاق المشروع وتأجيل إطلاقه.

ووفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن المزايا الجديدة ما زالت ضمن خطط الشركة لنظام iOS 27، لكنها قد لا تصل مع الإصدار الأولي للنظام، بل خلال تحديثات لاحقة بعد الإطلاق الأولي لنظام iOS 27.

ويهدف المشروع إلى تقديم “مدرب صحي ذكي” يعتمد على بيانات تطبيق Apple Health لتحليل الحالة الصحية للمستخدم وتقديم توصيات مخصصة.

وتخطط آبل لإتاحة استخدام كاميرا الهاتف لمراقبة التمارين الرياضية وتقديم إرشادات مباشرة في أثناء أداء التمارين.

وفي المقابل، تستعد الشركة لتحسين تتبع معدل ضربات القلب في ساعاتها الذكية عبر نظام watchOS 27، ضمن تحديث يركّز بصورة أساسية على الاستقرار والأداء والتحسينات الصغيرة بدلًا من إضافة مزايا ضخمة.

ولم يكشف التقرير تفاصيل تقنية دقيقة حول التحسينات المرتقبة، لكن التوقعات تشير إلى زيادة دقة تحديث بيانات نبضات القلب وتوفير قراءات أكثر تفصيلًا واستمرارية، وهو ما قد يعزّز تكامل الساعة مستقبلًا مع خدمة المدرب الصحي الذكي.

وكانت آبل تخطط في البداية لإطلاق المشروع بالتزامن مع نسخة مُعاد تصميمها من تطبيق Health ضمن تحديث iOS 26.4، قبل أن تؤجل الخطة إلى iOS 27 بعد إعادة تقييم المشروع وتقليص بعض أهدافه.

وتشير المعلومات الجديدة إلى أن خدمة الذكاء الاصطناعي الصحية قد تتأخر إلى تحديثات لاحقة مثل iOS 27.1 أو iOS 27.4، في حين قد يصل التصميم الجديد لتطبيق Health مع الإصدار الأساسي من النظام.

وبحسب التقرير، فقد جاء قرار التأجيل بعدما رأت آبل أن الخدمة لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة المطلوب مقارنةً بخدمات الاشتراك الصحية الأخرى في السوق، مما دفع الشركة إلى منح فرق التطوير وقتًا إضافيًا لتحسين المنتج قبل إطلاقه رسميًا.