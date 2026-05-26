تسريبات جديدة تتناول المزايا المُنتظرة في تحديث iOS 27

تستعد آبل للكشف عن نظام iOS 27 الشهر المقبل، قبل طرحه رسميًا في سبتمبر، وسط تسريبات جديدة تشير إلى تغييرات واسعة تشمل Siri وخيارات الاتصال بسماعات AirPods ومزايا الذكاء الاصطناعي داخل النظام.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن التحديث المرتقب سوف يحمل واجهة مُعاد تصميمها لإعدادات سماعات AirPods، مع تنظيم أفضل للقوائم وتسهيل الوصول إلى الخيارات المختلفة.

وتشير التسريبات أيضًا إلى تحسين جودة الصور والرموز التعبيرية المُولّدة عبر ميزتي Genmoji وImage Playground، ضمن خطط توسيع قدرات مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” داخل تطبيقات النظام.

وقد يتيح نظام iOS 27 للمستخدمين تعيين بدائل لخدمة البث AirPlay مثل Google Cast بوصفها الخيار الافتراضي لبث المحتوى، وهي ميزة يُرجّح أن تقتصر على دول الاتحاد الأوروبي استجابةً للضغوط التنظيمية المتعلقة بحرية المنافسة.

وتخطط آبل لتقديم واجهة جديدة للمساعد Siri تعتمد على نمط داكن، بتصميم مشابه للهوية البصرية الخاصة بمؤتمر WWDC 2026 القادم.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن نظام iOS 27 سوف يضم تطبيقًا مستقلًا للمساعد Siri، بالإضافة إلى تحسينات في لوحة المفاتيح والتصحيح التلقائي، ودعم استخدام خرائط Apple Maps عبر الاتصال بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إدماج أوسع لقدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل المحفظة وسفاري و Shortcuts.

ومن المنتظر أن تكشف آبل رسميًا عن النظام خلال مؤتمر WWDC 2026 الذي ينطلق يوم 8 يونيو، إذ يُتوقع ظهور مزيد من التفاصيل حول المزايا الجديدة خلال الحدث.