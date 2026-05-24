سوني تكشف إصدارًا جديدًا من جهاز Reon Pocket للتبريد الشخصي

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0643\u0634\u0641\u062a \u0634\u0631\u0643\u0629 \u0633\u0648\u0646\u064a \u0639\u0646 \u0625\u0635\u062f\u0627\u0631 \u062c\u062f\u064a\u062f \u0648\u0645\u0637\u0648\u0651\u0631 \u0645\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0632\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0644\u0644\u0627\u0631\u062a\u062f\u0627\u0621 \u0644\u0644\u062a\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0634\u062e\u0635\u064a \u00abReon Pocket\u00bb\u060c \u0641\u064a \u062e\u0637\u0648\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0647\u062f\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u062e\u062f\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u064a\u0648\u0627\u062c\u0647\u0648\u0646 \u062f\u0631\u062c\u0627\u062a \u062d\u0631\u0627\u0631\u0629 \u0645\u0631\u062a\u0641\u0639\u0629 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0641\u0635\u0644 \u0627\u0644\u0635\u064a\u0641\u060c \u062e\u0635\u0648\u0635\u064b\u0627 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0632\u062f\u062d\u0645\u0629 \u0648\u0628\u064a\u0626\u0627\u062a \u0627\u0644\u0639\u0645\u0644 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u064a\u0629.\r\n\u0648\u064a\u0623\u062a\u064a \u0627\u0644\u0625\u0635\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f \u0628\u062a\u062d\u0633\u064a\u0646\u0627\u062a \u062a\u0634\u0645\u0644 \u0632\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0643\u0641\u0627\u0621\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0628\u0631\u064a\u062f\u060c \u0648\u062a\u062d\u0633\u064a\u0646 \u062a\u0635\u0645\u064a\u0645 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u0632 \u0644\u064a\u0635\u0628\u062d \u0623\u0643\u062b\u0631 \u0631\u0627\u062d\u0629 \u0623\u062b\u0646\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0644\u0641\u062a\u0631\u0627\u062a \u0637\u0648\u064a\u0644\u0629\u060c \u0625\u0644\u0649 \u062c\u0627\u0646\u0628 \u062a\u062d\u0633\u064a\u0646 \u0639\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0628\u0637\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0645\u0642\u0627\u0631\u0646\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0625\u0635\u062f\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0633\u0627\u0628\u0642\u0629\u060c \u0648\u0641\u0642\u064b\u0627 \u0644\u0645\u0627 \u0623\u0639\u0644\u0646\u062a\u0647 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0643\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0627\u0628\u0627\u0646\u064a\u0629.\r\n\u0648\u064a\u064f\u0631\u062a\u062f\u0649 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u0632 \u062e\u0644\u0641 \u0627\u0644\u0631\u0642\u0628\u0629 \u0623\u0633\u0641\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0627\u0628\u0633\u060c \u0648\u064a\u0639\u062a\u0645\u062f \u0639\u0644\u0649 \u062a\u0642\u0646\u064a\u0629 \u062d\u0631\u0627\u0631\u064a\u0629 \u062a\u0647\u062f\u0641 \u0625\u0644\u0649 \u062a\u0628\u0631\u064a\u062f \u0623\u0648 \u062a\u062f\u0641\u0626\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0633\u0645 \u0645\u0628\u0627\u0634\u0631\u0629\u064b\u060c \u0645\u0639 \u0625\u0645\u0643\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062d\u0643\u0645 \u0628\u062f\u0631\u062c\u0627\u062a \u0627\u0644\u062d\u0631\u0627\u0631\u0629 \u0639\u0628\u0631 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0645\u062e\u0635\u0635 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0647\u0648\u0627\u062a\u0641 \u0627\u0644\u0630\u0643\u064a\u0629.\r\n\u0648\u0628\u062d\u0633\u0628 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u064a \u0646\u0634\u0631\u062a\u0647\u0627 \u0633\u0648\u0646\u064a\u060c \u064a\u062a\u0636\u0645\u0646 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u0632 \u0623\u0648\u0636\u0627\u0639 \u062a\u0634\u063a\u064a\u0644 \u0630\u0643\u064a\u0629 \u062a\u0639\u062a\u0645\u062f \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0633\u062a\u0634\u0639\u0627\u0631 \u062f\u0631\u062c\u0627\u062a \u0627\u0644\u062d\u0631\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062d\u064a\u0637\u0629 \u0648\u0645\u0633\u062a\u0648\u0649 \u062d\u0631\u0643\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u062e\u062f\u0645\u060c \u0645\u0627 \u064a\u0633\u0645\u062d \u0628\u062a\u0639\u062f\u064a\u0644 \u0645\u0633\u062a\u0648\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0628\u0631\u064a\u062f \u062a\u0644\u0642\u0627\u0626\u064a\u064b\u0627 \u0623\u062b\u0646\u0627\u0621 \u0627\u0644\u062a\u0646\u0642\u0644 \u0623\u0648 \u0627\u0644\u062d\u0631\u0643\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u064a\u0629.\r\n\u0648\u0644\u0645 \u062a\u0643\u0634\u0641 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0643\u0629 \u062d\u062a\u0649 \u0627\u0644\u0622\u0646 \u0639\u0646 \u062c\u0645\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0633\u0648\u0627\u0642 \u0627\u0644\u062a\u064a \u0633\u064a\u062a\u0648\u0641\u0631 \u0641\u064a\u0647\u0627 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u0632 \u0627\u0644\u062c\u062f\u064a\u062f\u060c \u0644\u0643\u0646\u0647\u0627 \u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0628\u0635\u0648\u0631\u0629 \u0623\u0633\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u064a\u0627\u0628\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u0623\u0633\u0648\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0622\u0633\u064a\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a \u062a\u0634\u0647\u062f \u0627\u0647\u062a\u0645\u0627\u0645\u064b\u0627 \u0645\u062a\u0632\u0627\u064a\u062f\u064b\u0627 \u0628\u0627\u0644\u0623\u062c\u0647\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0628\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0627\u0631\u062a\u062f\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u0631\u062a\u0628\u0637\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0631\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0634\u062e\u0635\u064a\u0629.\r\n\u0648\u064a\u0623\u062a\u064a \u0627\u0644\u0625\u0639\u0644\u0627\u0646 \u0641\u064a \u0648\u0642\u062a \u064a\u0634\u0647\u062f \u062a\u0648\u0633\u0639\u064b\u0627 \u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u064b\u0627 \u0641\u064a \u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u0623\u062c\u0647\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0628\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0627\u0631\u062a\u062f\u0627\u0621\u060c \u0645\u0639 \u0627\u062a\u062c\u0627\u0647 \u0634\u0631\u0643\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0642\u0646\u064a\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u062a\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0644\u0630\u0643\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0633\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0642\u0644\u064a\u062f\u064a\u0629\u060c \u0644\u062a\u0634\u0645\u0644 \u062a\u0642\u0646\u064a\u0627\u062a \u062a\u0633\u062a\u0647\u062f\u0641 \u062a\u062d\u0633\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0635\u062d\u0629 \u0648\u062c\u0648\u062f\u0629 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0627\u0629.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n