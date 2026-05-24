سوني تكشف إصدارًا جديدًا من جهاز Reon Pocket للتبريد الشخصي

24 مايو 2026آخر تحديث: 24 مايو 2026
دقيقة واحدة
كشفت شركة سوني عن إصدار جديد ومطوّر من جهازها القابل للارتداء للتبريد الشخصي «Reon Pocket»، في خطوة تستهدف المستخدمين الذين يواجهون درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، خصوصًا في المدن المزدحمة وبيئات العمل الخارجية.

ويأتي الإصدار الجديد بتحسينات تشمل زيادة كفاءة التبريد، وتحسين تصميم الجهاز ليصبح أكثر راحة أثناء الاستخدام لفترات طويلة، إلى جانب تحسين عمر البطارية مقارنة بالإصدارات السابقة، وفقًا لما أعلنته الشركة اليابانية.

ويُرتدى الجهاز خلف الرقبة أسفل الملابس، ويعتمد على تقنية حرارية تهدف إلى تبريد أو تدفئة الجسم مباشرةً، مع إمكانية التحكم بدرجات الحرارة عبر تطبيق مخصص على الهواتف الذكية.

وبحسب المعلومات التي نشرتها سوني، يتضمن الجهاز أوضاع تشغيل ذكية تعتمد على استشعار درجات الحرارة المحيطة ومستوى حركة المستخدم، ما يسمح بتعديل مستوى التبريد تلقائيًا أثناء التنقل أو الحركة اليومية.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن جميع الأسواق التي سيتوفر فيها الجهاز الجديد، لكنها تواصل التركيز بصورة أساسية على السوق اليابانية وبعض الأسواق الآسيوية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بالأجهزة القابلة للارتداء المرتبطة بالراحة الشخصية.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد توسعًا عالميًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، مع اتجاه شركات التقنية إلى تطوير منتجات تتجاوز الساعات الذكية والسماعات التقليدية، لتشمل تقنيات تستهدف تحسين الراحة اليومية والصحة وجودة الحياة.

