ChatGPT ينجح في حل معضلة رياضية حيّرت العلماء 80 عامًا

أعلنت OpenAI أن روبوت ChatGPT نجح في حل مسألة رياضية استعصت على الباحثين منذ عام 1946 اعتمادًا على أحد أحدث نماذجها المتخصصة في الاستدلال، في تطور بارز في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي على إنتاج أفكار علمية أصلية دون تدخل بشري مباشر.

وقالت الشركة في بيانٍ لها إن النموذج توصّل إلى برهان رياضي جديد مرتبط بمشكلة “المسافات الواحدة المستوية”، وهي مسألة هندسية طرحها عالم الرياضيات الشهير باول إردوس قبل نحو 8 عقود، وتتعلق بكيفية ترتيب النقاط على سطح مستوٍ بحيث يفصل بين أكبر عدد ممكن منها مسافة تساوي وحدة واحدة بالضبط.

وبحسب OpenAI، لم يعتمد النموذج على استرجاع حلول منشورة مسبقًا من الأوراق البحثية أو قواعد البيانات، بل طوّر منهجية جديدة بالكامل لحل المسألة، وهو ما جذب اهتمامًا واسعًا داخل أوساط الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك بعد أشهر من جدل أثارته مزاعم سابقة حول قدرة GPT-5 على حل مسائل رياضية غير محلولة، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن بعض النتائج استندت إلى أعمال منشورة سابقًا.

وأوضحت الشركة أن النماذج التقليدية كانت تفترض أن الترتيبات الشبيهة بالشبكات الهندسية تُعد من أفضل الحلول الممكنة لهذه المسألة، لكن النموذج الجديد اكتشف “عائلة جديدة من التركيبات” تحقق نتائج أفضل من الافتراضات التي اعتمدها الباحثون لعقود.

وأضافت الشركة أن عددًا من علماء الرياضيات المستقلين راجعوا البرهان وساندوا نتائجه.

ويرى باحثون أن أهمية الإنجاز لا تكمن في حل المسألة الرياضية فحسب، بل في الطريقة التي تحقق بها؛ إذ استخدمت OpenAI نموذج استدلال عام بدلًا من نظام متخصص بالرياضيات فقط، مع قدرة على الحفاظ على سلاسل طويلة من التفكير وربط مفاهيم رياضية متعددة بصورة مستقلة.

وتختلف هذه القدرات عن الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي، التي تتركز غالبًا على توليد النصوص أو الصور أو البرمجيات، في حين يتطلب التعامل مع البراهين الرياضية دقةً شديدة؛ إذ قد يؤدي خطأ صغير إلى انهيار البرهان بالكامل.

وتعتقد OpenAI أن النماذج القادرة على تنفيذ مهام استدلالية طويلة ومعقدة قد تسهم مستقبلًا في مجالات علمية أخرى مثل الأحياء والفيزياء والهندسة وعلوم المواد والطب، عبر تحليل كميات ضخمة من المعلومات وربط الأفكار بين تخصصات مختلفة.

ومع ذلك، ما زال الباحثون يتعاملون بحذر مع مثل هذه الادعاءات، خاصةً بعد حالات سابقة شهدت مراجعة أو تصحيحًا لنتائج وُصفت حينها بأنها إنجازات كبرى للذكاء الاصطناعي.