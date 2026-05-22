ChatGPT يصل إلى PowerPoint لإنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي

بدأت شركة OpenAI اختبار إدماج روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT داخل برنامج مايكروسوفت PowerPoint، وهو أحد البرامج المكتبية الشهيرة المتخصصة في إنتاج العروض التقديمية.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء شرائح العروض التقديمية، بالإضافة إلى تعديل العروض الحالية وتحديثها اعتمادًا على أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية.

وقالت الشركة إن ChatGPT يستطيع أيضًا سحب المعلومات من خدمات متصلة مثل Gmail و Outlook و SharePoint، ثم استخدامها تلقائيًا لبناء العروض التقديمية أو تحديث محتواها، مما يختصر جزءًا كبيرًا من العمل اليدوي المرتبط بإعداد الشرائح.

وتتوفر الميزة حاليًا بنسخة تجريبية، لكن OpenAI بدأت إتاحتها لمعظم مستخدمي ChatGPT، ومنهم أصحاب الحسابات المجانية، بالإضافة إلى مشتركي خدمة ChatGPT Business الموجّهة للشركات، وبمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر موقع الشركة الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من طرح شركة أنثروبيك ميزة مشابهة داخل روبوت Claude، في حين تواصل جوجل إدماج نموذج Gemini في برنامج العروض التقديمية Slides التابع لها. ويعكس ذلك تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتقديم أدوات إنتاجية متكاملة داخل بيئات العمل والدراسة.

وكانت OpenAI قد أدمجت ChatGPT سابقًا في تطبيقات أخرى مخصّصة للأعمال، منها تطبيقات جداول البيانات Microsoft Excel و Google Sheets، لكن دعم PowerPoint يشكّل إحدى أبرز الإضافات المنتظرة في حزمة أدواتها الإنتاجية.

ويعتمد الكثير من المستخدمين حاليًا على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء العروض التقديمية في مجالات العمل والدراسة، خاصةً مع قدرتها على إنجاز المهام بنحو أسرع من الطرق التقليدية.