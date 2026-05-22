ميتا تطلق Forum.. تطبيق جديد لمجموعات فيسبوك ينافس ريديت

أطلقت شركة ميتا تطبيقًا جديدًا يحمل اسم “Forum” دون إعلانٍ رسمي، لتتيح تجربة مجموعات فيسبوك عبر مساحة مخصصة للنقاشات الجماعية، على نحو يشبه منصة ريديت ومنتديات الإنترنت.

ورُصدَ التطبيق الجديد في متجر تطبيقات “”آب ستور“، وتصفه ميتا بأنه “مساحة مخصصة لأكثر النقاشات أهمية للمستخدم”، وقد صُمم خصيصًا لمستخدمي مجموعات فيسبوك.

وتسعى الشركة إلى إبراز فكرة الحصول على “إجابات حقيقية من أشخاص حقيقيين”، مما يوحي بمحاولة تقديم تجربة قريبة من طبيعة النقاشات الموجودة في منصة ريديت وغيرها من المنصات والمواقع المشابهة.

ويتطلب استخدام التطبيق امتلاك حساب فيسبوك، إذ تنتقل بيانات المستخدم وتفاعلاته والمجموعات التي يتابعها تلقائيًا بعد تسجيل الدخول.

ولا يتيح Forum المحادثات المجهولة بالكامل مثل ريديت، لكنه يسمح باستخدام أسماء مستعارة كما هو الحال في تطبيق فيسبوك الرئيسي، ويحتفظ مشرفو المجموعات بإمكانية الاطلاع على الهوية الحقيقية للأعضاء.

ويختلف التطبيق عن الصفحة الرئيسية التقليدية لفيسبوك، التي تجمع منشورات الأصدقاء والصفحات والمحتوى المقترح عبر الخوارزميات؛ إذ يركز Forum على عرض النقاشات في المجموعات المختلفة التي ينضم إليها المستخدم.

ويطلب التطبيق عند تسجيل الدخول لأول مرة تحديد نوعية المحتوى المفضل، مما يعني أنه قد يقترح أيضًا منشورات من مجموعات أخرى تتوافق مع اهتمامات المستخدم.

وأكدت ميتا أن أي منشورات تُنشر عبر تطبيق Forum ستظهر أيضًا داخل تطبيق فيسبوك الرئيسي والعكس، مما يتيح متابعة النقاشات والتنقل بينها بسهولة عبر التطبيقين.

وليست هذه أول مرة تطلق فيها ميتا تطبيقًا مستقلًا للمجموعات؛ إذ سبق أن طرحت الشركة تطبيقًا منفصلًا للمجموعات قبل أن توقفه عام 2017.

ويأتي تطبيق Forum الجديد مدعومًا بعدد من مزايا الذكاء الاصطناعي، أبرزها ميزة “Ask” التي تجمع الإجابات من مختلف المجموعات للرد على أسئلة المستخدم من دون الحاجة إلى البحث يدويًا داخل كل مجموعة. ويضم التطبيق كذلك مساعدًا ذكيًا للمشرفين يساعدهم في إدارة المجموعات والإشراف على المحتوى.

وعند سؤال الشركة عن التطبيق الجديد، أوضحت ميتا أن التطبيق ما زال قيد الاختبار، مشيرةً إلى أنها تختبر باستمرار منتجات جديدة لمعرفة ما يجده المستخدمون مفيدًا ضمن تطبيقاتها المختلفة.