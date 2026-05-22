تسلا تُطلق نظام “القيادة الذاتية الكاملة” رسميًا في الصين

أعلنت شركة تسلا إتاحة نظام “القيادة الذاتية الكاملة” (FSD) في الصين، لتصبح واحدة من بين 10 دول تتيح فيها الشركة هذه التقنية بنسختها الحالية الخاضعة لإشراف السائق.

وأوضحت الشركة عبر منصة إكس أن الميزة أصبحت متاحة لمالكي سياراتها في السوق الصينية كخيار إضافي لسيارة Tesla Model 3. وتبلغ تكلفة الخدمة 64 ألف يوان صيني، أي ما يعادل نحو 9400 دولارٍ، تُضاف إلى سعر السيارة الأساسي.

وكانت تسلا تطرح الخدمة سابقًا في الولايات المتحدة مقابل 8 آلاف دولار دفعة واحدة، قبل أن تحوّلها حديثًا إلى اشتراك شهري قيمته 99 دولارًا.

وتختلف النسخة الحالية من FSD عن النسخة غير الخاضعة للإشراف التي تطورها تسلا، إذ تتطلب النسخة الحالية بقاء السائق مستعدًا للتدخل في أي لحظة، في حين تستهدف النسخة المستقبلية توفير قيادة آلية كاملة دون الحاجة إلى تحكم بشري.

وفي الوقت الراهن، تستخدم تسلا النسخة غير الخاضعة للإشراف ضمن خدمات سيارات الأجرة الذاتية التابعة لها في مدن أوستن ودالاس وهيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك حديثًا إن تقنية القيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف ستصبح “منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري”، مع أن ماسك واجه سابقًا انتقادات بسبب تفاؤله المفرط بشأن الجداول الزمنية لمشروعاته.

وعملت تسلا خلال الأعوام الماضية على اختبار نظام FSD ورسم خرائط الطرق في الصين بالتعاون مع شركاء محليين، لكنها واجهت تأخيرات تنظيمية متكررة أعاقت إطلاق التقنية رسميًا داخل البلاد.

وكان ماسك قد أشار في يناير الماضي إلى اقتراب حصول الشركة على الموافقات التنظيمية الصينية، وهي التصريحات التي شككت فيها وسائل إعلام رسمية آنذاك، لكن إطلاق الخدمة رسميًا يؤكد نجاح الشركة أخيرًا في تجاوز العقبات التنظيمية.

وقبل طرح FSD، كان مالكو سيارات تسلا في الصين يملكون إمكانية الوصول إلى ميزتَي “Autopilot” و “Enhanced Autopilot” فقط، وهما النسختان السابقتان من أنظمة القيادة المساعدة لدى الشركة.