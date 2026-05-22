الكشف عن هاتف Xiaomi 17 Max ببطارية ضخمة سعتها 8000 ميلي أمبير

كشفت شاومي رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Max، وهو أحدث هواتفها ضمن سلسلة Xiaomi 17 مع تركيز واضح على البطارية الضخمة والأداء العالي، إذ يأتي الجهاز ببطارية سعتها 8000 ميلي أمبير ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث من كوالكوم.

ويحمل الهاتف تصميمًا مشابهًا لهاتف Xiaomi 15 أكثر من الجيل الجديد؛ إذ استوحت الشركة تصميم الكاميرات من الطراز السابق، مع شاشة مسطحة وحافات نحيفة متساوية وثقب مركزي للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى إطار وخلفية بتصميم مسطح.

ويضم الهاتف شاشة OLED LTPO قياسها 6.9 إنشات بدقة قدرها 2608×1200 بكسل، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين هرتز واحد و 120 هرتزًا، وسطوع أقصى يبلغ 3500 شمعة.

وتدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision و HDR10+، بالإضافة إلى تقنية تعتيم PWM بتردد قدره 1920 هرتزًا وتقنية DC Dimming، وتحميها طبقة زجاج Xiaomi Shield Glass 3.0.

واعتمدت شاومي على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة LPDDR5X حجمها 12 و 16 جيجابايت، كما يتوفر الهاتف بخيارات تخزين UFS 4.1 سعتها 256 و 512 جيجابايت.

وتشكّل البطارية أبرز عناصر الجهاز؛ إذ تبلغ سعتها 8000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 100 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة قدرها 22.5 واط، في حين يغيب دعم الشحن اللاسلكي.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3، كما يضم مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجًا أسفل الشاشة، ومنفذ IR للتحكم في الأجهزة المنزلية، إضافةً إلى دعم تشغيل شريحتي اتصال nano SIM.

ويضم Xiaomi 17 Max ثلاث كاميرات خلفية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر ISOCELL HP9 مع عدسة Leica Summilux وميزة Hyper OIS لتثبيت الصورة، كما يضم الهاتف كاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل بعدسة Leica ومجال رؤية واسع يزيد على 100 درجة، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب مكبّرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم أيضًا التصوير من قرب حتى مسافة قدرها 15 سم مع دعم التثبيت البصري OIS.

ويبلغ سُمك الهاتف نحو 8 ملم، مع وزن يبلغ نحو 220 جرامًا. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي الأبيض والأزرق والأسود.

وأطلقت شاومي الهاتف في السوق الصينية بسعر يبدأ من 4799 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل نحو 700 دولارٍ، ولا يُعرف حتى الآن موعد توفره في الأسواق العالمية.