آبل تحبط عمليات احتيال مليارية عبر متجر آب ستور في 2025

أعلنت آبل أن متجر التطبيقات التابع لها “آب ستور” نجح خلال عام 2025 في منع عمليات احتيال محتملة تجاوزت قيمتها 2.2 مليار دولار، في إطار جهود الشركة لتعزيز أمن المتجر الذي يخدم أكثر من 850 مليون مستخدم أسبوعيًا في 175 دولة ومنطقة حول العالم.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المعاملات الاحتيالية التي أوقفتها خلال الأعوام الستة الماضية بلغ 11.2 مليار دولار، كما منعت استخدام أكثر من 5.4 ملايين بطاقة ائتمان مسروقة، وحظرت نحو مليوني حساب من تنفيذ معاملات مستقبلية.

وقالت آبل إنها راجعت خلال العام الماضي أكثر من 9.1 ملايين طلب لنشر تطبيقات عبر متجر آب ستور، ورفضت أكثر من مليوني تطبيق بسبب مشكلات تتعلق بالأمان أو مخالفة السياسات، ضمن مساعيها إلى منع البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى المستخدمين.

وأضافت الشركة أن المحتالين باتوا يعتمدون بصورة متزايدة على شبكات الروبوتات لإنشاء حسابات مزيفة ونشر الرسائل المزعجة والتلاعب بترتيب التطبيقات وكتابة تقييمات وهمية.

وتمكنت فرق “الثقة والأمان” في آبل من إحباط محاولات واسعة لإنشاء حسابات احتيالية؛ إذ رفضت الشركة أكثر من 1.1 مليار محاولة لإنشاء حسابات مزيفة، وأغلقت أكثر من 40.4 مليون حساب بسبب الاحتيال وإساءة الاستخدام.

وفيما يتعلق بالمطورين، فقد أنهت آبل عمل 193 ألف حساب مطور بسبب مخاوف مرتبطة بالاحتيال، كما رفضت تسجيل 138 ألف حساب جديد. وخارج منظومتها الرسمية، قالت الشركة إنها رصدت وحظرت 28 ألف تطبيق غير شرعي عبر متاجر خارجية مقرصنة.

وأكدت آبل أن قسم التقييمات والمراجعات ما زال هدفًا رئيسيًا للمحتالين، الذين يحاولون رفع تقييمات تطبيقات معينة عبر مراجعات مزيفة، ولهذا تعتمد الشركة على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية لرصد الأنشطة المشبوهة.

وكشفت الشركة أنها عالجت خلال 2025 نحو 1.3 مليار تقييم ومراجعة، وحجبت قرابة 195 مليون تقييم ومراجعة احتيالية، بالإضافة إلى منع نحو 7800 تطبيق مضلل من الظهور ضمن نتائج البحث.

وتبرز هذه الأرقام حجم الإجراءات الأمنية التي تتبعها المنصات الرقمية الكبرى مثل آب ستور وجوجل بلاي لحماية المستخدمين والمطورين، في وقت تتزايد فيه محاولات الاحتيال والهجمات الخبيثة عامًا بعد عام، خاصةً مع تطوّر آليات الذكاء الاصطناعي.