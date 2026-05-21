جوجل تنافس أنثروبيك بأداة ذكاء اصطناعي جديدة لاكتشاف الثغرات

كشفت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن توسّع جديد في مجال الأمن السيبراني عبر إتاحة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بأداة “CodeMender” لمجموعات مختارة من الخبراء، وهي أداة ذكاء اصطناعي مخصّصة لفحص الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الأمنية وإصلاحها تلقائيًا.

وقدّمت الشركة الأداة لأول مرة في أكتوبر الماضي بوصفها “وكيل ذكاء اصطناعي لأمن البرمجيات”، لكنها تسعى الآن إلى توسيع نطاق استخدامها خارجيًا، مع التركيز على قدرتها في “المساعدة في تأمين قواعد الشفرات البرمجية حول العالم”، وفقًا لتصريحات المدير التقني في جوجل ديب مايند.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن السيبراني، بعدما أثارت أنثروبيك اهتمامًا واسعًا عقب إعلانها نموذج “Claude Mythos“، المصمّم لاكتشاف الثغرات الأمنية غير المعروفة في الأنظمة الحساسة والعالية الخطورة.

وجذب نموذج “Mythos” اهتمام مؤسسات مالية كبرى وجهات حكومية، إذ روّجت له أنثروبيك على أنه نموذج قوي للغاية إلى درجة تمنع طرحه للعامة في الوقت الحالي، كما أسهم ذلك في تعزيز علاقاتها بالحكومة الأمريكية بعد خلافات سابقة مرتبطة بالاستخدام العسكري لنماذجها.

وفي أعقاب نجاح أنثروبيك، بدأت شركات أخرى تطوير أدوات مشابهة، منها OpenAI ومايكروسوفت، قبل أن تنضم جوجل رسميًا إلى هذا السباق التي أكّدت أنها تناقش بالفعل استخدامه مع حكومات ومؤسسات كبرى لتدقيق أنظمتها الأمنية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندار بيتشاي، إن ما حققته أنثروبيك أظهر القيمة الكبيرة للنماذج الكبيرة في استخدامات الأمن السيبراني، مضيفًا أن جوجل تمتلك بدورها القدرات اللازمة لتقديم حلول منافسة في هذا المجال.