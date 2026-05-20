جوجل تكشف عن “Gemini for Science”.. ذكاء اصطناعي للباحثين والعلماء

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 إطلاق مجموعة أدوات جديدة تحمل اسم “Gemini for Science“، وهي حزمة أدوات تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف تسريع العمل على الأبحاث العلمية وتسهيل عمليات الاكتشاف والتحليل لدى الباحثين.

وتضم المجموعة ثلاث أدوات رئيسية تشمل “توليد الفرضيات Hypothesis Generation” و”الاكتشاف الحاسوبي Computational Discovery” و”رؤى الأدبيات العلمية Literature Insights”، وتهدف إلى دعم مختلف مراحل البحث العلمي بدءًا من صياغة الفرضيات وحتى تحليل الأدبيات العلمية وفهم النتائج.

وتساعد أداة “توليد الفرضيات Hypothesis Generation” الباحثين في المراحل الأولى عبر فحص ملايين الأوراق والدراسات العلمية لتوليد فرضيات وتحديات بحثية محتملة.

وأوضحت جوجل أن النتائج التي تنتجها الأداة تخضع لعمليات تحقق دقيقة، وتستند إلى مراجع يمكن العودة إليها بهدف ضمان الدقة العلمية.

وأما أداة “الاكتشاف الحاسوبي Computational Discovery”، فتتيح اختبار الفرضيات المطروحة عبر ما وصفته جوجل بمحرك بحث “وكيلي ذكي” قادر على إنشاء آلاف الاختبارات والتجارب بسرعة تفوق الأساليب اليدوية التقليدية، مما قد يختصر جزءًا كبيرًا من الوقت اللازم لإجراء الأبحاث.

وتوفّر أداة “رؤى الأدبيات العلمية Literature Insights” تجربة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص الأدبيات العلمية وتحويلها إلى صيغ أبسط وأكثر قابلية للفهم، مثل التقارير والرسوم المعلوماتية والملخصات الصوتية والمرئية.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت جوجل عن أداة “Science Skills” ضمن المنظومة نفسها، وهي أداة تستطيع استخراج المعلومات من أكثر من 30 قاعدة بيانات وأداة متخصصة في العلوم، بما يتيح للباحثين تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب ساعات طويلة خلال دقائق فقط.

وأكدت الشركة أنها بدأت فتح باب الوصول التدريجي إلى أدوات “Gemini for Science” بدايةً من اليوم عبر منصة Google Labs، كما تعتزم توفيرها للمؤسسات عبر خدماتها السحابية Google Cloud.