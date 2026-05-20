جوجل تكشف عن نظام Wear OS 7 للساعات الذكية

كشفت جوجل عن تفاصيل نظام Wear OS 7 الجديد للساعات الذكية، وذلك ضمن سلسلة الإعلانات التي شهدها مؤتمر Google I/O 2026، مع تركيز واضح على توسيع مزايا الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام اليومية وعمر البطارية.

ويقدّم التحديث ميزة “التحديثات الحية” المشابهة لتلك التي ظهرت في نظام أندرويد العام الماضي، إذ تتيح للمستخدم متابعة معلومات فورية مثل حالة الطلبات ونتائج المباريات مباشرةً عبر الساعة الذكية أو الهاتف. كما سيدعم النظام متابعة المهام الآلية التي ينفّذها الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي من خلال الساعة.

وتعمل جوجل كذلك على تطوير واجهة الأدوات السريعة في النظام؛ إذ تستبدل الشركة واجهة “Tiles” التقليدية بما تسميه “Wear Widgets”، وهي أدوات جديدة بتصميم أقرب إلى أدوات أندرويد المعتادة، مع دعم أحجام صغيرة وكبيرة تتوافق مع تنسيقات 2×1 و 2×2 المُستخدمة في الهواتف والأجهزة اللوحية.

وفي جانب الذكاء الاصطناعي، تضيف جوجل مزايا “Gemini Intelligence” إلى عدد محدد من الساعات الذكية التي ستُطرح لاحقًا هذا العام، وهي مجموعة مزايا تعتمد على مساعد Gemini لتقديم اقتراحات وتجارب أكثر تخصيصًا للمستخدمين.

وتقول جوجل إن الترقية من Wear OS 6 إلى Wear OS 7 قد تمنح المستخدمين تحسنًا يصل إلى 10% في عمر البطارية في المتوسط، بفضل ما تصفه الشركة “بتحسينات استهلاك الطاقة”، بهدف إتاحة استخدام التطبيقات لمدد أطول دون تأثير كبير في الأداء.

ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد الإطلاق النهائي للنظام، لكن من المتوقع أن يصل إلى الساعات الذكية المتوافقة خلال الأشهر المقبلة.