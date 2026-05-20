جوجل تطلق “Continue On”.. ميزة جديدة لمتابعة المهام عبر أجهزة أندرويد دون انقطاع

كشفت شركة جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن ميزة جديدة ضمن نظام أندرويد 17 تحمل اسم “Continue On“، تتيح للمستخدمين الانتقال بسلاسة بين أجهزة أندرويد المختلفة مع مواصلة المهام نفسها دون انقطاع، في خطوة تشبه ميزة Handoff التي تقدّمها آبل منذ سنوات.

وتتيح الميزة الجديدة بدء استخدام تطبيق أو مهمة في هاتف أندرويد، ثم استكمالها مباشرةً على جهاز آخر مرتبط بالحساب نفسه، مثل الجهاز اللوحي. وأوضحت جوجل أن الأنشطة المفتوحة في الهاتف ستظهر تلقائيًا في الأجهزة الأخرى التابعة للمستخدم.

وعند الإطلاق، ستدعم ميزة “Continue On” الانتقال من الهاتف إلى الجهاز اللوحي فقط، مع أن جوجل أكدت أنها صُممت للعمل بصورة ثنائية الاتجاه مستقبلًا. وستظهر اقتراحات المتابعة داخل شريط التطبيقات “Dock” في الأجهزة اللوحية، لتسمح بفتح التطبيق أو المهمة نفسها بنقرة واحدة.

واستعرضت جوجل عدة أمثلة على استخدام الميزة، منها إمكانية فتح مستند في تطبيق Google Docs في الهاتف ومتابعة العمل عليه بعد استخدامه في الجهاز اللوحي، بالإضافة إلى نقل جلسات التصفح من تطبيق Gmail إلى متصفح كروم في الجهاز اللوحي، مع فتح البريد الإلكتروني نفسه مباشرةً.

وتشبه الفكرة بصورة كبيرة ميزة Handoff التي أطلقتها آبل عام 2014، والتي تسمح لمستخدمي آيفون وآيباد وأجهزة ماك بمتابعة المهام بين أجهزتهم المختلفة.

وأكدت جوجل أن الميزة ستكون متاحة للاختبار ضمن أول نسخة مرشحة للإطلاق من أندرويد 17، دون الكشف عن موعد الطرح النهائي حتى الآن.