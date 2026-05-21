جوجل تسهّل اسكتشاف التطبيقات والألعاب في متجر “بلاي” عبر Gemini

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 مجموعة مزايا جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمتجر “جوجل بلاي”.

وتعتزم جوجل خلال الأسابيع المقبلة إتاحة توصيات التطبيقات والألعاب عبر Gemini، سواء عبر الويب أو داخل نظام أندرويد، بما يوسّع طرق اسكتشاف المحتوى خارج واجهة متجر بلاي التقليدية.

وتخطط الشركة لاحقًا هذا العام لتوسيع نطاق الاقتراحات ليشمل مزيدًا من محتوى المتجر؛ إذ تسعى أيضًا إلى عرض توصيات للمحتوى الترفيهي، بالإضافة إلى البث المباشر للأحداث الرياضية.

ومن المقرر أن يحصل متجر بلاي نفسه على مزايا جديدة تعتمد على Gemini، أبرزها أداة “Ask Play” التي تعمل بنحو مشابه لروبوتات المساعدة الذكية؛ إذ تتيح للمستخدمين البحث بعمق عن التطبيقات والألعاب والحصول على اقتراحات أكثر دقة وفق اهتماماتهم.

وتقدّم الأداة أيضًا ميزة “Highlights” الجديدة، التي تعرض ملخصات سريعة أعلى نتائج البحث لتسهيل الوصول إلى المعلومات المهمة دون الحاجة إلى تصفح مطوّل.

وأوضحت جوجل أن أدوات الأسئلة والأجوبة الحالية داخل المتجر تجيب بالفعل عن 95% من استفسارات المستخدمين، لكن ميزة “Ask Play” تهدف إلى تحسين تجربة البحث المعقدة وتقديم نتائج أكثر تخصيصًا.

وكشفت الشركة أيضًا عن ميزة “Play Games Sidekick”، وهي طبقة مساعدة تظهر داخل الألعاب وتقدّم نصائح مولّدة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عرض المكافآت والإنجازات بهدف تعزيز تفاعل اللاعبين.

وكانت الميزة قد بدأت بالوصول تدريجيًا منذ مارس الماضي، لكنها تحصل الآن على خصائص اجتماعية جديدة تُظهر الأصدقاء الذين يلعبون اللعبة نفسها، بالإضافة إلى إطلاق عالمي للخدمة.

ولم تقتصر إعلانات جوجل على مزايا المستخدمين فقط؛ إذ أعلنت الشركة كذلك أدوات جديدة للمطورين تعتمد على Gemini، منها إمكانات ترجمة التطبيقات بلغات مختلفة باستخدام محتوى مُجهّز سابقًا.