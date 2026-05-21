جوجل تدمج أدوات CapCut في Gemini لتحويله إلى منصة متكاملة لصناعة الفيديو

أعلن تطبيق CapCut شراكة جديدة مع جوجل لإدماج أدوات تحرير الصور والفيديو الخاصة به داخل تطبيق Gemini، لتسهيل عمليات إنتاج المحتوى.

ويُعد تطبيق CapCut من أبرز تطبيقات تحرير الفيديو في الهواتف الذكية؛ إذ يحظى بشعبية واسعة بفضل أدواته السهلة الاستخدام وخيارات التعديل المتقدمة، حتى مع توسّعه خلال الأعوام الأخيرة في تقديم مزايا تتطلب اشتراكًا مأجورًا.

وبموجب التكامل الجديد، سوف يتمكن المستخدمون من تعديل الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً داخل Gemini مع الاستفادة من أدوات CapCut التحريرية، مما قد يتيح تنفيذ مراحل العمل كاملةً، بدءًا من توليد الأفكار وحتى تصدير الفيديو النهائي، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة.

وتسعى جوجل عبر هذه الخطوة إلى تقليل التعقيدات التي تواجه المستخدمين عند استخدام Gemini لتوليد الأفكار، ثم الانتقال إلى تطبيقات خارجية لإتمام عمليات المونتاج والتحرير.

ولم تكشف الشركتان عن موعد إطلاق التكامل الجديد، إذ اكتفى الحساب الرسمي لتطبيق CapCut بالإشارة إلى أنه سيصل “قريبًا”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي جوجل إلى تحويل Gemini إلى منصة متكاملة للمبدعين وصنّاع المحتوى، وليس مجرد مساعد ذكاء اصطناعي تقليدي.

وكانت جوجل قد أعلنت حديثًا شراكات مشابهة مع أدوبي لإضافة تكاملات للتطبيقات الخاصة بها داخل Gemini، بالإضافة إلى تكامل مع منصة Canva، كما قدّمت حديثًا نموذج Gemini Omni لإنتاج الفيديو وتعديله بنحو أسهل اعتمادًا على مدخلات مختلفة من المستخدم.

ومن المتوقع أن يسهم تكامل CapCut في جذب مزيد من صنّاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي إلى Gemini، خاصةً مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة وتحريرها.