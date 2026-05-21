جوجل تحوّل خرائط العالم إلى عوالم تفاعلية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة DeepMind التابعة لجوجل ربط نموذج العالم التوليدي “Genie 3” ببيانات خدمة التجوّل الافتراضي “Street View”، مما يتيح للمستخدمين إنشاء بيئات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي انطلاقًا من مواقع حقيقية على الخرائط.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بتحديد موقع عبر الخريطة، ثم اختيار طابع بصري اختياري مثل “عالم المحيطات” أو “الرمال الصحراوية” أو “العصر الحجري” أو “الأفلام بالأبيض والأسود”، مع إضافة وصف للشخصية داخل المشهد.

وبعد ذلك، يبني نموذج “Genie 3” عالمًا افتراضيًا قابلًا للاستكشاف يرتبط بنقطة بداية مستندة إلى لقطات حقيقية من خدمة “Street View”.

Woot! You can now simulate real world places by grounding Genie 3 experiences with Street View imagery. Google sitting on the mother lode of real world data, and is starting to put it to work! Let's dive into some prompts & locations I tested… pic.twitter.com/TlXSWNx08h — Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) May 19, 2026

وأكّدت جوجل أن التقنية تعتمد على واجهة “Maps Imagery Grounding”، وهي أداة يستخدمها المطورون أصلًا لإنشاء مشاهد بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على بيانات “Street View”. وقد استعرضت الشركة قدرات النظام عبر نماذج تجريبية.

وتشكّل قاعدة بيانات الخرائط الضخمة التي جمعتها جوجل على مدار سنوات عامل تفوق رئيسي للشركة؛ إذ تضم مكتبة واسعة من صور الطرق والمباني الداخلية والممرات المائية والمناطق النائية، وتستخدمها الشركة مادةً تدريبية ومرجعًا لإنشاء العوالم التوليدية.

وفي المقابل، لا تستهدف جوجل تحويل “Genie” إلى منتج استهلاكي بالدرجة الأولى، بل تراه بيئة تدريب لأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يساعدها على التنقل والاستدلال والتعلّم داخل عوالم افتراضية تحاكي الواقع.

ويستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي “SIMA 2” التابع لديب مايند هذه التقنية بالفعل بوصفها ساحة تدريب، في حين تعتمد شركة Waymo عليها لمحاكاة سيناريوهات قيادة واقعية خاصة بالسيارات الذاتية القيادة.

ويقتصر دعم المواقع الواقعية حاليًا على الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع لاحقًا. وأوضحت ديب مايند أن المشروع ما يزال نموذجًا بحثيًا تجريبيًا، مؤكدةً أنها تعمل على تطوير نسخة أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.