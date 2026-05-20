“Universal Cart”.. جوجل تطلق أداة تسوّق ذكية تبحث وتقارن وتشتري تلقائيًا

كشفت شركة جوجل عن أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم “Universal Cart”، تهدف إلى تبسيط تجربة التسوق الإلكتروني عبر عدة منصات تابعة للشركة، منها Gemini ويوتيوب و Gmail، وذلك خلال مؤتمر Google I/O 2026.

وتتيح الأداة للمستخدم إدخال وصف منتج معين، لتفحص بعدها المتاجر الإلكترونية تلقائيًا وتعرض النتائج الأكثر ملاءمة، مع مقارنة الأسعار والعروض المتاحة بهدف الوصول إلى أفضل صفقة شراء ممكنة. كما تعرض “Universal Cart” سجل تغيّر الأسعار لكل منتج، بما يساعد المستخدم على تقييم التخفيضات وكونها حقيقية أم مزيفة.

وتقدّم الأداة مزايا إضافية تتجاوز البحث التقليدي عن المنتجات؛ إذ يمكنها مراقبة توفر السلع غير المتاحة حاليًا وإخطار المستخدم عند إعادة توفرها في المتاجر الإلكترونية.

وتعتمد “Universal Cart” على نماذج الذكاء الاصطناعي من سلسلة Gemini 3.5 Flash و Gemini Omni، اللذين كشفت عنهما جوجل خلال المؤتمر ذاته.

وأدمجت جوجل الأداة في خدمتي الدفع Google Wallet و Google Pay لتسريع عمليات الدفع وإتمام عمليات الشراء مباشرة.

وتستند “Universal Cart” إلى تقنية “Universal Commerce Protocol” أو “UCP”، التي كشفت عنها جوجل مطلع العام الجاري بالتعاون مع عدد من شركات التجارة الإلكترونية وشركة Stripe. وتتيح التقنية لخدمات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام التسوق الإلكتروني تلقائيًا.

ووفقًا لجوجل، فإن التقنية الجديدة تلغي الحاجة إلى بناء تكاملات مخصصة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمتاجر الإلكترونية، عبر توفير واجهة موحدة تتيح للتجار فتح متاجرهم أمام التطبيقات الذكية بسهولة أكبر.

ومن المقرر أن تبدأ جوجل طرح “Universal Cart” للمستخدمين في الولايات المتحدة خلال الصيف المقبل عبر البحث وتطبيق “Gemini”، على أن يصل الدعم إلى Gmail ويوتيوب لاحقًا. كما تخطط الشركة مستقبلًا لإضافة تقنية جديدة تُعرف باسم “AP2″، تتيح للوكلاء الأذكياء تنفيذ عمليات شراء تلقائية اعتمادًا على تعليمات المستخدم.