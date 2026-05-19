Google Pics.. جوجل تسهّل تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيقٍ جديدٍ

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 تطبيقًا جديدًا يحمل اسم “Google Pics”، وهو يستهدف تبسيط إنشاء الصور وتعديلها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على منح المستخدمين تحكمًا أدق في النتائج بدلًا من الاعتماد على المحاولات العشوائية المتكررة.

وقالت الشركة إن التطبيق الجديد، الذي سيصل إلى منصة Google Workspace، يعيد ابتكار تجربة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي عبر توفير أدوات تحرير أكثر دقة للصور الاحترافية واليومية على حدٍ سواء.

ويعتمد Google Pics على أحدث إصدار من نموذج توليد الصور وتعديلها “Nano Banana”، إضافةً إلى مجموعة أدوات إبداعية تتيح للمستخدم تعديل عناصر محددة داخل الصورة المُولدة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل المزايا الجديدة إمكانية تحديد العناصر داخل الصورة وتغيير حجمها أو تحريكها أو تحويلها بالكامل، مثل تغيير لون الملابس أو استبدال حيوان دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الصورة من الصفر.

ويدعم التطبيق تعديل النصوص وترجمتها مع الحفاظ على الخطوط والطابع البصري الأصلي، في حين تُنفّذ التعديلات عبر أوامر نصية مباشرة أشبه بالتعليقات.

وتراهن جوجل على جانب التعاون الجماعي داخل Google Pics، إذ يدعم التطبيق مساحات عمل مشتركة وتحريرًا متزامنًا، بالإضافة إلى تكامل مباشر مع تطبيقات Workspace مثل Slides و Drive منذ الإطلاق.

وأوضحت الشركة أن Google Pics متاح حاليًا لمجموعة محدودة من المستخدمين للاختبار، على أن يبدأ طرحه خلال الصيف لمشتركي خطط Google AI Pro و Ultra عالميًا، بالإضافة إلى عملاء Workspace بنسخة تجريبية. ويتوفر التطبيق حاليًا عبر الويب، وتخطط جوجل لإدماج مزاياه مباشرة في تطبيقات Workspace مستقبلًا.