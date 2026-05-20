Docs Live.. جوجل تحوّل الأفكار المبعثرة إلى مستندات احترافية عبر Gemini

تستعد جوجل لإطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تحويل أسلوب كتابة الملاحظات وإنشاء المستندات عبر الاعتماد على أوامر صوتية عفوية بدلًا من التعليمات النصية الدقيقة.

وكشفت الشركة خلال مؤتمرها للمطورين Google I/O 2026 عن ميزة جديدة تحمل اسم “Docs Live”، تتيح للمستخدم التحدث بحرية إلى مساعد Gemini داخل مستندات جوجل، ليحوّل الأفكار المبعثرة والملاحظات الصوتية إلى مستند متكامل ومُنسّق تلقائيًا، مع إمكانية جلب معلومات من تطبيقات أخرى مرتبطة بحساب المستخدم مثل Gmail و Drive و Keep.

وتعتمد الميزة على مفهوم “تفريغ الأفكار”؛ إذ يستطيع المستخدم التحدث بنحو طبيعي دون الحاجة إلى صياغة طلب دقيق. وبعد ذلك، يتولى Gemini تحليل الكلام واستخراج العناصر المهمة وبناء مستند احترافي اعتمادًا على البيانات المخزّنة في خدمات جوجل المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لجوجل ساندار بيتشاي إن المستخدم كان يحتاج سابقًا إلى كتابة أوامر تفصيلية لإنشاء مستند باستخدام Gemini، أما الآن فأصبح بإمكانه “التحدث فقط وترك Gemini يتولى الباقي”.

وخلال العرض التوضيحي، عرضت جوجل مثالًا لمستخدم يستعد لإلقاء كلمة في فاعلية، إذ طلب شفهيًا من Gemini إنشاء نقاط حديث اعتمادًا على سيرته الذاتية المخزّنة في Drive، بالإضافة إلى استخراج تفاصيل الموعد والمكان من رسالة بريد إلكتروني مرتبطة بالحدث، ثم إضافتها تلقائيًا إلى المستند.

وتتيح الميزة كذلك تنسيق المحتوى لحظيًا، إذ يستطيع المستخدم مطالبة Gemini بتحويل البيانات إلى جداول أو إعادة ترتيب المعلومات داخل المستند في أثناء المحادثة.

وفي سياقٍ متصل، سوف يحصل تطبيق تدوين الملاحظات Google Keep على قدرات مشابهة، إذ لن يقتصر دوره على حفظ الملاحظات والتذكيرات، بل سيتمكن من إنشاء قوائم مهام كاملة تلقائيًا. فعلى سبيل المثال: يمكن للمستخدم طلب إعداد قائمة بخطوات طلاء غرفة، ليتولى التطبيق توليد المهام المطلوبة وترتيبها دون تدخل يدوي.

وتشير الخطوة إلى توسّع جوجل في دمج الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها اليومية، مع اعتماد أكبر على بيانات المستخدم الشخصية لتخصيص النتائج وتحسين الاقتراحات.

ومن المقرر أن تصل المزايا الجديدة إلى مشتركي خطط Google AI Pro و Google AI Ultra خلال الصيف المقبل.