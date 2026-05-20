وداعًا للبحث التقليدي.. جوجل تعيد تصميم محرك البحث بقدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 مرحلة جديدة في تطوير محرك البحث الخاص بها، مع إطلاق واجهة جديدة مُعاد تصميمها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتيح انتقالًا أكثر سلاسة بين المزايا الذكية في عملية البحث.

وتعتمد الواجهة الجديدة على نموذج Gemini 3.5 Flash، إذ توسّع جوجل صندوق البحث ليدعم الاستفسارات الطويلة، مع إضافة ميزة إكمال تلقائي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين في تطوير أسئلتهم بنحو أكثر دقة.

وقال روبي شتاين، نائب رئيس المنتجات في قسم البحث لدى جوجل، إن المستخدمين سوف يشاهدون ميزة “AI Overviews” تعطي إجابات “موثوقة” عند طرح أسئلة بصيغة اللغة الطبيعية، كما يمكن الانتقال مباشرةً إلى وضع الذكاء الاصطناعي “AI Mode” عبر إرفاق مستندات أو صور أو مقاطع فيديو أو حتى علامات تبويب من متصفح كروم داخل مربع البحث.

وفي المقابل، أوضحت ليز ريد، نائبة رئيس البحث في جوجل، أن الشركة تسعى إلى إزالة “الاحتكاك” بين ميزتي “AI Overviews” و”AI Mode”، حتى يحصل المستخدم على أفضل تجربة ممكنة دون الحاجة إلى التفكير في الأداة المناسبة لكل مهمة.

وبدأت جوجل طرح واجهة البحث الجديدة عالميًا في الهواتف والحواسيب بدايةً من اليوم، مع الإبقاء على إمكانية عرض النتائج التقليدية فقط عبر تبويب “الويب Web”، وهو ما يعد أكبر تغيير في تاريخ محرك البحث الأشهر عالميًا.

وتتجه الشركة أيضًا إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ عمليات البحث نيابةً عن المستخدمين. وتعتزم جوجل خلال الصيف إطلاق وكلاء أذكياء جدد لمشتركي خدمتي “AI Pro” و “AI Ultra”، إذ يمكنهم متابعة موضوعات محددة في الخلفية حتى في أثناء عدم اتصال المستخدم بالإنترنت.

وعلى سبيل المثال: يستطيع الوكيل الذكي تتبع مواعيد أحداث مفضلة للمستخدم، ثم إرسال إشعار عند توفر تحديثات جديدة. وقالت الشركة إن أولئك الوكلاء يمكنهم “البحث وجمع المعلومات وتنفيذ المهام” حتى في أثناء نوم المستخدم.

وتدعم هذه الوكلاء ميزة “Personal Intelligence”، مما يسمح لها بالوصول إلى بيانات من خدمات جوجل المختلفة مثل Gmail لتخصيص النتائج والردود. كما تشبه التحديثات التي يقدّمها الوكلاء تجربة وضع الذكاء الاصطناعي “AI Mode”، إذ تتضمن نصوصًا وروابط ويب ومقاطع فيديو.

وبالإضافة إلى ذلك، توسّع جوجل ميزة الحجز المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ ستتمكن قريبًا من جدولة الخدمات المحلية نيابةً عن المستخدمين، فضلًا عن إجراء مكالمات تلقائية لبعض الأنشطة التجارية.

وكشفت الشركة كذلك عن ميزة جديدة تحمل اسم “Generative UI”، تصل خلال الأشهر المقبلة، وتتيح إنشاء تطبيقات وعناصر تفاعلية مخصصة مباشرةً داخل محرك البحث، كما أصبحت “AI Overviews” قادرة على توليد رسوم وواجهات تفاعلية، مثل إنشاء مخطط يشرح آلية عمل الثقب الأسود وإدماجه في نتائج البحث.

وسيحصل مشتركو “Google AI Pro” و”Google AI Ultra” أيضًا على أداة جديدة تتيح إنشاء “تطبيقات” مباشرةً من داخل البحث. ويمكن للمستخدم مثلًا طلب إنشاء تطبيق لتتبع اللياقة البدنية يرتبط ببيانات آنية مثل الطقس والتقويم، وسيتولى الذكاء الاصطناعي بناء التطبيق ومشاركته لاحقًا مع الآخرين.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة “تشكّل الجيل التالي لمعنى البحث”، مضيفةً أنها تسعى إلى جعل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي متاحًا وسهل الاستخدام لكافة المستخدمين حول العالم.