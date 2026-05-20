جوجل وسامسونج تقدمان نظارات ذكية صوتية مدعومة بنماذج Gemini

كشفت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن إعلانات جديدة تخص منصة “الواقع الممتد Android XR”، أبرزها استعراض أول نظارتين صوتيتين من تطوير سامسونج بالتعاون مع شركتي النظارات Gentle Monster و Warby Parker.

وتعتمد النظارات بالكامل على الصوت دون وجود شاشة مدمجة، في حين توفّر مكبرات الصوت المدمجة كافة المخرجات الصوتية. وفي المقابل، تضم النظارات كاميرات وميكروفونات تتيح التفاعل مع مساعد Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح النظارات للمستخدم تشغيل Gemini عبر النقر على جانب الإطار أو باستخدام عبارة “Hey Google”. وتروّج جوجل لعدة استخدامات عملية، منها طرح أسئلة حول ما يراه المستخدم مباشرةً، مثل تعرّف المطاعم أو تفسير إشارات المرور أو معرفة الظواهر الجوية.

وتدعم النظارات إعطاء توجيهات ملاحة فورية تعتمد على معرفة الموقع واتجاه النظر، مع توفير تعليمات صوتية خطوة بخطوة، بالإضافة إلى اقتراح مطاعم قريبة أو إضافة محطات جديدة إلى الرحلات.

وتقدّم النظارات أيضًا مزايا الاتصال دون الحاجة إلى استخدام الهاتف، إذ يمكن للمستخدم إدارة المكالمات والرسائل النصية والحصول على ملخصات للرسائل الفائتة عبر Gemini. كما تدعم النظارات تشغيل الصوتيات عبر سماعات مدمجة تصفها جوجل بأنها توفّر تجربة صوتية واضحة وخاصة.

وفي جانب التصوير، تستطيع النظارات التقاط الصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية تعديل الصور مباشرةً باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي مثل إزالة العناصر المشتتة من الخلفية أو إضافة تأثيرات عبر أوامر صوتية.

وتدعم النظارات الترجمة الفورية للصوت والنصوص، إذ يمكنها ترجمة المحادثات أو قراءة النصوص الظاهرة على القوائم واللافتات بصوت يحاكي نبرة المتحدث الأصلية.

وتتكامل النظارات مع تطبيقات خارجية مثل Uber وتطبيق Mondly لتعلّم اللغات، مع دعم الاقتران بهواتف أندرويد وآيفون على حدٍ سواء.

وأكدت سامسونج أن النظارات تعتمد على خبرتها في تطوير العتاد، مع استخدام رقاقات من كوالكوم، في حين تتولى شركات النظارات تقديم التصاميم الفاخرة.

وأضافت الشركة أن كل شركة نظارات ستقدّم هوية تصميم مختلفة؛ إذ تعتمد Gentle Monster على تصاميم جريئة وعصرية، في حين تركّز Warby Parker على الطابع الكلاسيكي الأنيق. ومن المقرر إطلاق النظارات الصوتية خلال خريف العام الجاري.