جوجل تمكّن المستخدمين من رصد الصور ومقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي بسهولة

تعتزم جوجل توسيع نطاق أدوات التحقق من المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي في خدماتها، عبر إضافة قدرات كشف الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى محرك البحث ومتصفح كروم.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر Google I/O 2026 أن أدوات التحقق في نظام SynthID التابع لها استُخدمت أكثر من 50 مليون مرة عالميًا منذ إتاحتها داخل Gemini للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو والصوتيات، وتبدأ جوجل الآن إدماج هذه المزايا في خدمات البحث ومتصفح كروم.

وبدءًا من اليوم، سوف يتمكن المستخدمون بسهولة عبر أدوات جوجل مثل Lens ووضع الذكاء الاصطناعي AI Mode وميزة التدوير للبحث Circle to Search من فحص مصدر الصور عبر سؤال مباشر عن كون الصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، خاصةً عبر نماذجها الخاصة.

ويعتمد النظام على Gemini لتحليل البيانات الوصفية المُدمجة داخل الملفات، مثل معلومات الكاميرا وأدوات التعديل المستخدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمحتوى، كما أكّدت جوجل أن هذه المزايا ستصل إلى متصفح كروم خلال الأسابيع المقبلة.

وترتكز هذه القدرات على معيار C2PA الخاص ببيانات اعتماد المحتوى، وهو المعيار الذي تتبناه جوجل منذ مدة لتعزيز تتبع المحتوى الرقمي. وكانت الشركة قد أضافت سابقًا دعم C2PA إلى هواتف بكسل 10؛ إذ تُرفق الصور الملتقطة عبر تطبيق الكاميرا الأصلي ببيانات تحقق تساعد في كشف التعديلات أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تعتزم الشركة توسيع الدعم ليشمل تسجيل الفيديو عبر هواتف بكسل.

وفي السياق ذاته، أضافت جوجل شركاء جددًا إلى منظومة SynthID، منهم إنفيديا و OpenAI و Kakao و ElevenLabs، مما يتيح تتبع استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى القادم من منصات وأدوات متعددة، وليس فقط من أجهزتها ومنصاتها.

وأعلنت جوجل شراكات جديدة مع شركات متخصصة في أدوات التصميم وصناعة المحتوى ضمن منصة Gemini Enterprise Agent Platform التابعة لخدمتها السحابية Google Cloud، بهدف مساعدة الشركات في كشف المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي قبل نشره عبر المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي. وتشمل قائمة الشركاء Shutterstock و Avid و Canva، في حين غابت Adobe عن القائمة.

وفي خطوة إضافية، كشفت جوجل عن تعاون جديد مع ميتا يتيح تمييز الصور ومقاطع الفيديو الأصلية المنشورة عبر إنستاجرام من هواتف بكسل، مع إضافة إشارات توضح أن المحتوى حقيقي وغير مُولّد بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد صناع المحتوى في تفادي اتهامات استخدام أدوات التوليد الاصطناعي.