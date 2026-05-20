جوجل تتيح إنشاء تطبيقات أندرويد بالذكاء الاصطناعي عبر منصة AI Studio

أعلنت جوجل تحديثًا كبيرًا لمنصة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي AI Studio خلال مؤتمر Google I/O 2026، لتتيح للمطورين إنشاء تطبيقات أندرويد أصلية مباشرةً عبر المنصة، بهدف تبسيط تطوير التطبيقات وخفض العوائق أمام المطورين والمبتدئين على حدٍ سواء.

وتتيح منصة AI Studio للمستخدم كتابة وصف لفكرة التطبيق عبر أوامر نصية، ثم معاينته من خلال محاكي أندرويد مُدمج في المنصة. كما يمكن تثبيت التطبيق مباشرةً في هاتف أندرويد حقيقي عبر ربطه بالحاسوب.

وأوضحت جوجل أن الإصدار الأولي من الميزة يركّز حاليًا على فئات محددة من التطبيقات، تشمل تطبيقات “الاستخدام الشخصي” مثل تتبع العادات والاختبارات التعليمية، بالإضافة إلى التطبيقات التي تعتمد على عتاد الهاتف مثل الكاميرا ونظام GPS، وكذلك التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر واجهة Gemini API.

وأكدت الشركة أن تسهيل عملية تطوير التطبيقات لا يعني تخفيف معايير النشر عبر متجر Google Play، إذ قالت المتحدثة باسم جوجل، ميا كارتر، إن جودة التطبيقات “ما زالت أولوية قصوى” للشركة، مشيرةً إلى أن التطبيقات المطوّرة عبر AI Studio ستخضع لكافة معايير المراجعة والجودة الحالية نفسها دون تغيير.

وأضافت أن المنصة تسهّل إنشاء تطبيقات أندرويد عالية الجودة، لكنها لا تمنح استثناءات تتعلق بسياسات المتجر أو عمليات المراجعة.

وكشفت جوجل بالتزامن مع مؤتمر Google I/O 2026 عن مجموعة أخرى من الأدوات الموجهة للمطورين واكتشاف التطبيقات، منها إطلاق أول إصدار من واجهة سطر الأوامر الخاصة ببناء تطبيقات أندرويد.

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة عرض التطبيقات كتوصيات داخل ردود Gemini، على أن تضيف لاحقًا هذا العام توصيات للمحتوى الترفيهي أيضًا. وفي متجر Google Play، بدأت جوجل طرح موجز لمقاطع فيديو قصيرة باسم “Play Shorts” لاستعراض التطبيقات، وذلك لمستخدمين داخل الولايات المتحدة وعدد محدد من المطورين.