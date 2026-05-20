“تحدث مع بريدك”.. جوجل تضيف تحديثًا صوتيًا ثوريًا إلى بريد Gmail

أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن تحديثين رئيسيين لخدمة البريد الإلكتروني Gmail، يتقدّمهما إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “Gmail Live” تتيح البحث داخل الرسائل البريدية عبر الأوامر الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتظهر الميزة الجديدة في تطبيق Gmail في الهواتف الذكية عبر أيقونة موجية مشابهة لتلك المستخدمة في Gemini Live داخل شريط البحث. وعند الضغط عليها، ينتقل المستخدم إلى واجهة كاملة الشاشة تعرض موجات صوتية تحيط بحافات الشاشة، إلى جانب سجل نصي للأسئلة المطروحة وردود Gmail.

وتدعم “Gmail Live” المحادثات الطبيعية مع إمكانية طرح أسئلة متتابعة أو الانتقال بين موضوعات مختلفة ضمن المحادثة نفسها، في تجربة تشبه ميزة Gemini Live لكن مع تحسينات مخصّصة للبريد الإلكتروني.

Search your inbox with your voice using Gmail Live. If you’re on the go, you can ask things like, "What’s my gate number?" or "What’s happening at my kid’s school this week?" to search your inbox for the info you need. Rolling out to Google AI Pro & Ultra this summer! pic.twitter.com/QQjQK8KJ0P — Gmail (@gmail) May 19, 2026

وأوضحت جوجل أن الميزة ستصل خلال الصيف لمشتركي باقتَي Google AI Pro و Google AI Ultra في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية عبر نظامَي Android و iOS بنحو مبدئي.

وفي السياق نفسه، وسّعت جوجل نطاق توفر ميزة “AI Inbox” بعد أن كانت حصرية لمشتركي AI Ultra، إذ أصبحت متاحة أيضًا لمشتركي AI Plus و AI Pro مع إضافة قدرات جديدة.

وتركّز ميزة “AI Inbox” على ترتيب المهام وما ينبغي للمستخدم إنجازه بدلًا من عرض الرسائل الفردية فقط، إذ تُقسَّم الواجهة إلى أقسام مثل “المهام المقترحة” و”الموضوعات التي تحتاج إلى متابعة”. وتظهر الميزة أسفل صندوق الوارد التقليدي في نسخة الويب، في حين تتوفر عبر الشريط السفلي في تطبيقات الهواتف.

وأضافت جوجل إمكانيات جديدة تشمل تعليم المهام بوصفها مكتملة، أو وضع كافة الرسائل ضمن تصنيف معين كجعلها مقروءة دفعة واحدة، بالإضافة إلى إمكانية تجاهل الاقتراحات غير المهمة.

وتعرض البطاقات الذكية اختصارات مباشرة لفتح ملفات Google Docs و Google Sheets و Google Slides المذكورة داخل الرسائل، مع توفير مسودات ردود مخصّصة تعتمد على سياق المحادثة لتسهيل الرد الفوري على الرسائل.