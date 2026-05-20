“اسأل ويوتيوب يجيب”.. جوجل تحسّن آلية البحث في يوتيوب بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة تحمل اسم “Ask YouTube”، تتيح للمستخدمين طرح أسئلة مباشرة داخل منصة يوتيوب والحصول على إجابات مستندة إلى مقاطع الفيديو.

وأعلنت جوجل الميزة خلال مؤتمر Google I/O 2026، وهي تعتمد على أسلوب محادثة مشابه لوضع البحث بالذكاء الاصطناعي “AI Mode” في محرك البحث، لكن داخل يوتيوب وبالاعتماد الكامل على المحتوى المرئي.

وتجمع ميزة “Ask YouTube” مقاطع فيديو طويلة ومقاطع Shorts ذات الصلة بالسؤال المطروح، مع إمكانية متابعة المحادثة وطرح أسئلة إضافية لتحسين النتائج تدريجيًا، كما تضيف الميزة ملخصات نصية قصيرة تساعد المستخدم في معرفة إن كان الفيديو يجيب عن استفساره قبل مشاهدته.

وفي السياق نفسه، بدأت جوجل إدماج نموذجها الجديد “Gemini Omni” داخل تطبيق “YouTube Create” وميزة “Shorts Remix”. ويتيح النموذج إنشاء مقاطع فيديو اعتمادًا على مزيج من النصوص والصور والصوت والفيديو، مع الاستفادة من معرفة Gemini بالعالم الواقعي لإنتاج محتوى أكثر دقة واتساقًا.

وتقدّم أدوات Remix الجديدة إمكانية تعديل مقاطع الفيديو القصيرة Shorts عبر إضافة صور أو أوامر مخصصة مع الحفاظ على سياق الفيديو الأصلي، بما يشمل إدراج المستخدم داخل الفيديو أو تطبيق أنماط بصرية مختلفة.

وتقول جوجل إن “Gemini Omni” يفهم نية المستخدم بنحو أفضل مقارنةً بالأدوات السابقة، مما يساعد في تقديم نتائج أكثر اتساقًا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه عدة منصات رقمية إلى الحد من انتشار المحتوى المنخفض الجودة والمقاطع المعاد نشرها بكثافة.

وتتوفر ميزة “Ask YouTube” حاليًا لمشتركي يوتيوب بريميوم في الولايات المتحدة للاختبار، كما بدأت جوجل طرح نموذج Gemini Omni تدريجيًا بدايةً من اليوم.