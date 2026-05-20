أزمة في سامسونج.. الشركة الكورية تواجه إضرابًا واسعًا يهدد أعمالها

تواجه سامسونج خطر إضراب واسع في كوريا الجنوبية، بعدما أعلن نحو 48 ألف عامل في أكبر نقابة عمالية في الشركة عزمهم التوقف عن العمل لمدة قدرها 18 يومًا بدءًا من 21 مايو، إثر تعثر المفاوضات المتعلقة بالمكافآت السنوية.

ويشكّل العمال المشاركون في الإضراب نحو 38% من إجمالي القوى العاملة التابعة لسامسونج داخل كوريا الجنوبية. وحتى مع قبول النقابة المقترح النهائي الذي قدّمه وسيط حكومي، فإن الخلاف استمر حول بند المكافآت، إذ تطالب النقابة بإلغاء السقف الحالي للمكافآت البالغ 50% من الراتب السنوي، مع تخصيص 15% من أرباح التشغيل السنوية لصالح مكافآت الموظفين.

ويأتي التصعيد في وقت تحقق فيه سامسونج نتائج مالية قوية مدفوعةً بالنمو المتزايد في قطاع الذاكرة بسبب التوسع في إنشاء البنية التحتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وخلال الربع الأول من عام 2026، سجل القطاع أرباح تشغيل بلغت 53.7 تريليون وون كوري، أي ما يعادل نحو 35.6 مليار دولار، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركة الكورية لتتجاوز تريليون دولار لأول مرة في تاريخها.

وتشكّل رقاقات الذاكرة أكبر مصادر دخل سامسونج، وينتمي معظم العمال المشاركين في الإضراب إلى هذا القطاع تحديدًا، مما يثير مخاوف من اضطرابات محتملة في الإنتاج وسلاسل التوريد.

وترى النقابة أن موظفي سامسونج حصلوا على مكافآت أقل بكثير مقارنةً بمنافستها في هذا القطاع SK Hynix، مشيرةً إلى أن موظفي الأخيرة نالوا مكافآت تزيد بنحو ثلاثة أضعاف العام الماضي.

وفي المقابل، وصفت سامسونج مطالب النقابة بأنها “غير مقبولة”، مؤكدةً أن الاستجابة لها “قد تقوّض المبادئ الأساسية لإدارة الشركة”. كما نجحت الشركة في الحصول على أمر قضائي يُلزم 7087 موظفًا بمواصلة العمل في أثناء الإضراب للحفاظ على تشغيل بعض خطوط الإنتاج.

وأكدت سامسونج أنها “لن تتخلى عن الحوار حتى اللحظة الأخيرة”، في حين أبدت وزارة العمل الكورية الجنوبية استعدادها لاستئناف الوساطة إذا عاد الطرفان إلى المفاوضات.