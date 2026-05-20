آبل تطلق تطبيقها الرياضي Apple Sports في الدول العربية

أعلنت آبل إتاحة تطبيقها الرياضي Apple Sports في المزيد من الدول حول العالم، ليصل إلى أكثر من 90 دولة إضافية، منها الدول العربية، بالتزامن مع إضافة مزايا جديدة مخصّصة لبطولة كأس العالم فيفا 2026، التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

وكان التطبيق متاحًا سابقًا في بعض الدول في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، لتوسّع آبل نطاق انتشاره الآن إلى 170 دولة ومنطقة حول العالم، وفقًا لما جاء في بيانٍ رسمي للشركة.

ويتوفر التطبيق الآن في الدول العربية بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.

وأضافت آبل مجموعة مزايا جديدة مرتبطة بكأس العالم 2026 إلى التطبيق، منها عرض تفاعلي لمسار البطولة يتيح متابعة نتائج المباريات وتقدّم المنتخبات من دور المجموعات حتى المباراة النهائية عبر واجهة قابلة للتمرير.

ويقدّم التطبيق أيضًا تشكيلات بصرية لخطط اللعب الخاصة بالمنتخبات الأساسية قبل انطلاق المباريات، بما يمنح المشجعين نظرة تكتيكية أعمق، بالإضافة إلى تكامل مباشر مع تطبيق الأخبار Apple News للوصول السريع إلى التغطيات والتحليلات والأخبار المرتبطة بالبطولة.

ويدعم التطبيق أيضًا ميزة “الأنشطة المباشرة Live Activities” في هواتف آيفون، إذ تتيح للمستخدمين متابعة نتائج مباريات منتخباتهم المفضلة مباشرةً عبر شاشة القفل وميزة الجزيرة الديناميكية “Dynamic Island”، بالإضافة إلى ساعات آبل.

وقالت الشركة في بيانها إن بطولة كأس العالم “تجمع المشجعين حول العالم”، مضيفةً أن التطبيق صُمّم ليقدّم متابعة سريعة وبسيطة للنتائج والإحصاءات والأحداث الرياضية لحظةً بلحظة.

وتشارك 8 منتخبات عربية في بطولة كأس العالم 2026، وهي مصر والسعودية والمغرب والجزائر والعراق والأردن وتونس وقطر.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق آبل الرياضي Apple Sports متاح حصريًا لهواتف آيفون، وهو يُعد جزءًا من توسّع آبل في الخدمات الرياضية الرقمية.