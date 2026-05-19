سوني ترفع أسعار اشتراكات “بلايستيشن بلس” عالميًا

رفعت شركة سوني أسعار اشتراكات خدمة “بلايستيشن بلس PlayStation Plus” في عدد من الأسواق العالمية، مبرّرةً القرار بما وصفته “بظروف السوق”، في خطوة تأتي بعد أشهر قليلة من زيادة أسعار جهاز بلايستيشن 5.

وبموجب التعديلات الجديدة، سوف يرتفع سعر الاشتراك الشهري الأساسي للخدمة بمقدار جنيه إسترليني واحد ودولار واحد ويورو واحد، ليصل إلى 8 جنيهات إسترلينية و 11 دولارات و 10 يورو، كما سترتفع تكلفة الاشتراك لثلاثة أشهر بنحو 3 جنيهات إسترلينية و3 دولارات و3 يورو على الترتيب، لتبلغ 22 جنيهًا إسترلينيًا و 28 دولارًا و 28 يورو.

ولم تكشف بلايستيشن عن الأسواق التي ستُطبق فيها الزيادات الجديدة، لكنها أوضحت أنها لن تشمل المشتركين الحاليين، باستثناء المستخدمين في تركيا والهند، ما لم يغيّروا اشتراكهم الحالي أو تنتهي مدته.

ومن المقرر أن تدخل الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ بدايةً من الأربعاء 20 مايو، في وقت تواجه فيه صناعة ألعاب الفيديو ضغوطًا متزايدة بفعل اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المكوّنات الإلكترونية.

Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026

وتتيح خدمة بلايستيشن بلس للمستخدمين اللعب الجماعي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ألعاب شهرية قابلة للتنزيل وخصومات حصرية على متجر بلايستيشن. وتنقسم الخدمة إلى ثلاث فئات مختلفة، مع خيارات اشتراك شهرية وربع سنوية وسنوية.

ولم توضّح الشركة إذا كانت الزيادات ستشمل الفئات الأعلى من الخدمة أو الاشتراكات السنوية الممتدة حتى 12 شهرًا.

وأثار القرار موجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ عدّ بعض المستخدمين أن فرض رسوم على اللعب عبر الإنترنت “أمر غير منطقي”، في حين سخر آخرون من تبرير الشركة المرتبط بظروف السوق.

وتأتي هذه الزيادة وسط ضغوط أوسع تضرب قطاع الألعاب عالميًا، مع ارتفاع أسعار رقاقات الذاكرة مدفوعةً بالإقبال المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اضطرابات الإمدادات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وكانت سوني قد رفعت في مارس الماضي سعر جهاز بلايستيشن 5 بنحو 90 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 100 دولار في الولايات المتحدة، مع زيادات مماثلة في الأسواق العالمية.

وحتى مع تراجع مبيعات بلايستيشن 5 خلال العام الماضي وفق نتائج سوني الأخيرة، فما زالت شركات الألعاب الكُبرى تراهن على عام قوي مع اقتراب إطلاق لعبة Grand Theft Auto VI، التي يُتوقع أن تحقق مبيعات قياسية.