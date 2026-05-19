جوجل تكشف عن “Gemini Spark”.. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام تلقائيًا

أعلنت جوجل مساعد ذكاء اصطناعي جديدًا يحمل اسم Gemini Spark، وذلك خلال مؤتمر Google I/O 2026، وتصفه الشركة بأنه “وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يعمل على مدار الساعة”، وقادر على تنفيذ المهام بدلًا من الاكتفاء بالرد على الأوامر.

ويعتمد Gemini Spark على نموذج Gemini 3.5، مع تكامل عميق مع تطبيقات جوجل في منصة Workspace، مثل Gmail و Docs و Slides. ويستطيع المساعد تحليل رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء ملخصات للمحادثات الطويلة، وتجهيز قوائم بالمواعيد النهائية المهمة، وإرسالها تلقائيًا للمستخدم.

وتقدّم جوجل قدرات أوسع للمساعد الجديد عبر تنفيذ مهام متكررة بصورة تلقائية، مثل فحص فواتير بطاقات الائتمان شهريًا لاكتشاف الرسوم المخفية، كما يمكن برمجته لتنفيذ مهام متكاملة ومتتابعة عبر عدة خدمات معًا، مثل مراجعة ملاحظات الاجتماعات داخل الرسائل والبريد الإلكتروني، ثم إعداد تقرير احترافي في Docs وصياغة رسالة بريد جاهزة للإرسال.

Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent. Give it a task and it works autonomously in the background, even if your phone and laptop are turned off. You choose to turn it on and it's designed to check with you before taking major actions. #GoogleIO — Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026

وأكدت الشركة أن Gemini Spark سيبدأ الوصول إلى بعض المستخدمين للتجربة هذا الأسبوع، قبل بدء طرحه لمشتركي خدمة Google AI Ultra في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأوضحت جوجل أن الخدمة تعمل بنظام “الاشتراك الاختياري”، إذ يحدد المستخدم بنفسه إذا كان يريد تفعيل المساعد، إضافةً إلى اختيار التطبيقات التي يمكنه الوصول إليها. ويدعم Spark حاليًا التكامل مع خدمات خارجية مثل Canva و OpenTable و Instacart، على أن تنضم تطبيقات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وتعتزم الشركة إضافة مزايا جديدة قريبًا، مثل إرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، إضافةً إلى التحكم في المتصفح وتنفيذ مهام مباشرة على الحاسوب عبر تطبيق Gemini في الحواسيب هذا الصيف.

وأكدت جوجل أن Gemini Spark سيطلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ “الإجراءات الحساسة”، مثل إنفاق الأموال أو إرسال الرسائل الإلكترونية، في محاولة لمعالجة المخاوف المرتبطة بعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي.