جوجل تكشف عن Gemini Omni.. نموذج ذكاء اصطناعي يحوّل أي شيء إلى مقاطع فيديو

أعلنت جوجل نموذجها الجديد “Gemini Omni” ضمن فعاليات مؤتمر المطورين Google I/O 2026، وتصفه الشركة بأنه نظام قادر على “إنشاء أي شيء انطلاقًا من أي نوع من المدخلات”، مع تركيز أولي على توليد مقاطع الفيديو بالاعتماد على النصوص والصور والصوت وحتى المقاطع المصورة.

وتطرح الشركة الإصدار الأول “Gemini Omni Flash” ابتداءً من اليوم داخل تطبيق Gemini، بالإضافة إلى منصتَي Flow ويوتيوب Shorts لمشتركي باقات Google AI Plus و Pro و Ultra حول العالم.

وتقدّم جوجل النموذج الجديد بوصفه خطوة متقدمة مقارنةً بأدواتها السابقة مثل Nano Banana ونموذج توليد الفيديو Veo 3.1؛ إذ يتيح للمستخدم إدماج النصوص والصور والصوت والفيديو في طلب واحد لإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة تستند إلى معرفة Gemini بالعالم الحقيقي.

وبخلاف Veo 3.1 الذي اعتمد بصورة أساسية على الأوامر النصية والصور، يدعم Gemini Omni نطاقًا أوسع من المدخلات مع إمكان تعديل المقاطع عبر محادثة طبيعية متواصلة؛ إذ يحافظ النظام على اتساق الشخصيات والعناصر في أثناء تنفيذ التعليمات المتتابعة.

وتقول جوجل إن المستخدم يستطيع تصوير مقطع فيديو عادي ثم الطلب من Omni تغيير ما يحدث داخله، سواء عبر إضافة شخصيات وعناصر جديدة أو تعديل البيئة وزوايا التصوير والأسلوب البصري وحتى تفاصيل المشهد الدقيقة.

وتؤكد الشركة أن النموذج يفهم بصورة أفضل العوامل الفيزيائية مثل الجاذبية والطاقة الحركية وديناميكيات السوائل، مما يفترض أن يمنح مقاطع الفيديو مظهرًا أكثر واقعية مقارنةً بنماذج توليد الفيديو الحالية. وتضيف جوجل أن النظام يستفيد أيضًا من معرفة Gemini بالتاريخ والعلوم والسياقات الثقافية لإنتاج محتوى أكثر ترابطًا وواقعية.

ومن جهة أخرى، يتيح Gemini Omni إنشاء شخصية رقمية تحاكي المستخدم بصوته وشكله اعتمادًا على عينات صوتية وصور شخصية، وهي ميزة قد تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والتزييف العميق. وتقول جوجل إنها تعتمد “سياسات واضحة” للحد من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تختبر حاليًا أدوات تعديل الصوت والكلام قبل طرحها بصورة أوسع.

وأشارت الشركة إلى أن كافة مقاطع الفيديو المُنشأة عبر Gemini Omni ستحمل العلامة المائية الرقمية SynthID الخاصة بجوجل، بهدف التحقق من أن المحتوى مُنتج بالذكاء الاصطناعي.

وحتى الآن ما زالت جودة مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي تواجه انتقادات بسبب ظهور المشاهد بنحو غير طبيعي أحيانًا، لذلك يبقى الأداء الفعلي لنموذج Gemini Omni ومدى قدرته على تجاوز هذه المشكلة موضع اختبار مع بدء توفره للمستخدمين هذا الأسبوع.