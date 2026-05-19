جوجل تكشف عن Gemini 3.5 Flash.. نموذج جديد يرفع قدرات البرمجة والأتمتة

كشفت جوجل عن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Gemini 3.5، ومنها إصدار Gemini 3.5 Flash الذي قالت إنه يتفوّق على نموذج Gemini 3.1 Pro في مهام البرمجة والمهام الوكيلة “Agentic AI” ضمن الاستخدامات العملية، مع الحفاظ على سرعة أعلى وزمن استجابة أقل.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2026 أن Gemini 3.5 Flash سيصبح النموذج الافتراضي لخدمات Gemini، مشيرةً إلى أنه يقدّم “ذكاءً بمستوى النماذج الرائدة” دون التضحية بالسرعة، إذ صُمم ليمنح أداءً أسرع مقارنةً بنماذج Gemini Pro الحالية، مع تكلفة تشغيل أقل.

وأشارت جوجل إلى أن نموذج Gemini 3.5 Pro المرتقب الشهر المقبل سيظل أقوى خيار للمهام التي تتطلب قدرات استدلال عميقة وفهمًا موسّعًا للسياق، لكنها أكدت أنها قلّصت الفجوة بين فئتَي Pro و Flash في النماذج الجديدة.

ووفقًا للشركة، فقد حقق Gemini 3.5 Flash نتائج متقدمة في اختبارات البرمجة والمهام الوكيلة؛ إذ سجّل 76.2% في اختبار Terminal-Bench 2.1، و 83.6% في اختبار MCP Atlas، بالإضافة إلى 84.2% في اختبار CharXiv Reasoning الخاص بالفهم المتعدد الوسائط.

وأضافت جوجل أن النموذج الجديد يقدّم سرعة معالجة تفوق بنحو أربع مرات نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة الأخرى من ناحية عدد الرموز النصية الناتجة في الثانية، مما يجعله مناسبًا للمهام الطويلة والمهام المعقدة المتعددة الخطوات.

وقالت الشركة إن Gemini 3.5 Flash قادر على تنفيذ مهام كانت تستغرق أسابيع “خلال جزء بسيط من الوقت”، مضيفةً أن مؤسسات مصرفية وشركات تقنية مالية استخدمته بالفعل لأتمتة عمليات كانت يمتد إنجازها لعدة أسابيع.

وأشارت جوجل إلى أن نموذج Gemini 3.5 Flash أصبح النموذج الافتراضي داخل تطبيق Gemini ووضع AI Mode في محرك البحث على مستوى العالم، كما يعتمد عليه المساعد الذكي الجديد Gemini Spark.

وأكدت الشركة أنها عززت أنظمة الحماية الأمنية داخل Gemini 3.5، خاصةً ما يتعلق بالمحتوى المرتبط بالمخاطر السيبرانية وتصنيع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بهدف تقليل احتمالات إنشاء محتوى ضار أو رفض الإجابة عن استفسارات آمنة عن طريق الخطأ.

وأتاحت جوجل نموذج Gemini 3.5 Flash عبر منصة Google Antigravity وواجهة Gemini API داخل Google AI Studio و Android Studio، بالإضافة إلى منصات Gemini Enterprise و Gemini Enterprise Agent Platform.