جوجل تغير جذريًا طريقة احتساب حدود الاستخدام في Gemini

غيّرت جوجل آلية احتساب حدود استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي “Gemini”؛ إذ بدأت بالتحول من نظام يعتمد على عدد الطلبات اليومية الثابتة إلى نموذج جديد قائم على القدرة الحاسوبية المستخدمة فعليًا.

ووفقًا لما نشرته الشركة، فقد باتت حدود الاستخدام الجديدة تعتمد على عدة عوامل، منها تعقيد الطلبات التي يكتبها المستخدم، وطول المحادثة، بالإضافة إلى نوع المزايا المستخدمة، مثل توليد الصور والفيديو، وأدوات “البحث العميق”، فضلًا عن نماذج “برو” و”التفكير الموسّع” و”التفكير العميق”.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع قليلة من تعديل منصة GitHub خطط خدمة “كوبايلوت” الخاصة بها، عبر استبدال النظام السابق، واعتماد آلية تستند إلى عدد الرموز البرمجية “Tokens” المُستهلكة فعليًا في أثناء التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف جوجل بصورة مفصلة عن الحدود الجديدة، لكنها أوضحت أن المشتركين في الخطط المأجورة سوف يحصلون على سعات استخدام أعلى مقارنةً بالمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية.

ومن المقرر أن تحصل خطة “Google AI Plus” البالغ سعرها 8 دولارات شهريًا على حدود استخدام تعادل ضعفي المستوى القياسي، في حين ستوفّر خطة “AI Pro” البالغ سعرها 20 دولارًا شهريًا حدودًا أعلى بأربعة أضعاف، وستصل حدود خطة “AI Ultra” البالغ سعرها 250 دولارًا شهريًا إلى 20 ضعفًا مقارنةً بالاستخدام المجاني.

وأضافت الشركة أن حدود الاستخدام المعتمدة على القدرة الحاسوبية سوف تُحدَّث كل خمس ساعات إلى حين بلوغ الحد الأسبوعي المسموح به.

وكانت جوجل تعتمد سابقًا على نظام ثابت لعدد الطلبات اليومية؛ إذ كان مشتركو “Google AI Pro” يحصلون على ما يصل إلى 100 طلب يوميًا عبر نموذج “Gemini Pro 3.1” بغض النظر عن تعقيد الطلبات أو حجم الموارد المطلوبة لمعالجتها.

وتعكس هذه التغييرات التحديات التي تواجهها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مع تنامي قدرات الأنظمة الذكية الوكيلة “Agentic AI” القادرة على إنشاء وكلاء فرعيين يستهلكون عشرات آلاف الرموز البرمجية خلال محادثة واحدة.

وفي سياقٍ متصل، رفعت شركة أنثروبيك حديثًا حدود استخدام خدمة “Claude Code” ضمن خطط “Claude Pro” و “Claude Max”، بعدما أبرمت اتفاقًا مع سبيس إكس لتعزيز قدراتها الحاسوبية.

واعترف أحد مسؤولي أنثروبيك الشهر الماضي بأن خطط “Claude Pro” و “Claude Max” الحالية “لم تُصمم” للتعامل مع مزايا متقدمة مثل “Claude Code” وميزة “Cowork” المُخصصة للحواسيب المكتبية، وهي مزايا تتيح تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي مباشرةً على جهاز المستخدم، وسط شكاوى من المستخدمين من استهلاك رصيدهم بنحو سريع دون مبرر.