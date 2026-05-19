جوجل تعيد تصميم لتطبيق Gemini وتضيف نماذج جديدة

أعلنت جوجل خلال مؤتمر المطورين السنوي I/O 2026 حزمة تحديثات واسعة لتطبيق Gemini، تتضمن واجهة مُعاد تصميمها، ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة، بالإضافة إلى وكلاء رقميين قادرين على تنفيذ مهام متقدمة بصورة تلقائية.

ويحمل التصميم الجديد لغة مرئية تُدعى “Neural Expressive”، وهي تقدّم خطوطًا جديدة، ورسومًا متحركة أكثر سلاسة، إلى جانب دعم ردود الفعل اللمسية، كما أدمجت جوجل ميزة Gemini Live داخل التجربة الأساسية للتطبيق، مما يتيح الانتقال بسهولة بين الكتابة والمحادثة الصوتية دون الحاجة إلى الضغط على زر منفصل.

وتعمل جوجل كذلك على تطوير طريقة تفاعل Gemini مع المستخدمين؛ إذ سيدعم التطبيق لهجات إقليمية متعددة، كما سيعرض الردود باستخدام الصور والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو السردية بدلًا من الاكتفاء بالنصوص الطويلة. وقد بدأت جوجل طرح الواجهة الجديدة عالميًا عبر نظامي أندرويد و iOS.

وكشفت الشركة أيضًا عن وكيل ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Daily Brief، يجمع البيانات من التطبيقات المرتبطة مثل Gmail و Calendar لتقديم ملخص يومي للرسائل والمواعيد والمهام ذات الأهمية.

ويستطيع الوكيل ترتيب الأولويات وفق أهداف المستخدم واقتراح الخطوات التالية، مع إمكانية تحسين أدائه عبر تقييم ردوده بالإعجاب أو عدمه.

وتبدأ جوجل إطلاق الخدمة اليوم داخل الولايات المتحدة لمشتركي خطط Google AI Plus و Pro و Ultra.

وفي سياقٍ متصل، أطلقت جوجل نموذجًا جديدًا باسم Gemini Omni، يجمع بين النصوص والصور ومقاطع الفيديو لإنشاء محتوى فيديو جديد. ويتيح النموذج تعديل خلفيات الفيديو عبر الأوامر النصية، وإضافة مؤثرات وقوالب جاهزة، فضلًا عن إنشاء شخصية رقمية تُشبه المستخدم صوتًا ومظهرًا.

وأعلنت الشركة أيضًا وكيل Gemini Spark، الذي تصفه بأنه “مساعد ذكاء اصطناعي شخصي يعمل على مدار الساعة” لتنفيذ المهام المتكرر آليًا. ويعتمد الوكيل على نموذج Gemini 3.5 مع تكامل عميق مع تطبيقات Workspace مثل Gmail و Docs و Slides، إضافةً إلى خدمات خارجية.