بعد سنوات من الشكاوى.. مايكروسوفت تكتشف سبب استنزاف البطارية في ويندوز 11

أقرت شركة مايكروسوفت بوجود مشكلة مزمنة في نظام ويندوز 11 تسببت باستنزاف عمر البطارية في الحواسيب المحمولة وتراجع الأداء لسنوات؛ إذ كشفت أن عددًا من تعريفات التشغيل “Drivers” التابعة للشركات الأخرى كانت تمنع الأجهزة من الدخول إلى وضع توفير الطاقة بنحو صحيح.

وبحسب ما أورده موقع Windows Latest المتخصص في أخبار الشركة، فقد أعلنت مايكروسوفت خلال مؤتمر “ويندوز لهندسة العتاد WinHEC 2026” أنها ستعيد بناء آلية تقييم تعريفات التشغيل الخارجية بالكامل، بهدف تقليل الأعطال والمشكلات المرتبطة بالأداء وعمر البطارية في الإصدارات الحالية والقديمة من ويندوز.

وكانت الشركة تعتمد سابقًا على بيانات “تقارير أخطاء ويندوز WER” لتقييم استقرار التعريفات، مع التركيز أساسًا على الأعطال الكاملة أو انهيار النظام، لكن هذا النهج تجاهل تعريفات تسببت باستهلاك مرتفع للطاقة أو انخفاض الأداء دون التسبب بانهيار مباشر، مما جعلها تُصنَّف بوصفها “مستقرة” حتى مع تأثيرها السلبي في تجربة الاستخدام اليومية.

وأشارت التقارير إلى أن هذه “النقطة العمياء” استمرت لسنوات، وأثّرت في إصدارات متعددة من ويندوز، ومنها ويندوز 11. وشملت المشكلات الأخرى الناتجة عن التعريفات المعيبة ارتفاع زمن الاستجابة، وتشوهات الصوت مثل التقطّع والضوضاء، إضافةً إلى أخطاء الرسومات وتراجع معدل الإطارات في الألعاب، فضلًا عن ظاهرة التهنيج المتقطع “Micro-stuttering”.

وتعتزم مايكروسوفت معالجة المشكلة عبر معايير أكثر صرامة لفحص تعريفات التشغيل، تتضمن تقييم استهلاك الطاقة، ومستويات الحرارة، وتأثير التعريف في الأداء العام للجهاز قبل اعتماده رسميًا.

وأوضحت الشركة أن الحواسيب المحمولة الحديثة كانت تعتمد على وضع السبات المنخفض الطاقة لتقليل استهلاك البطارية في أثناء وضع الاستعداد، لكن تعريفًا معيبًا واحدًا كان كفيلًا بمنع الجهاز من الدخول إلى هذا الوضع، مما يؤدي إلى استمرار استهلاك الطاقة واستنزاف البطارية بالكامل أحيانًا دون أن يلاحظ المستخدم ذلك.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، ستضيف مايكروسوفت آلية تراجع تلقائي عن التعريفات المعيبة عبر قسم إدارة التحديثات في ويندوز، بالإضافة إلى حظر التعريفات القديمة التي لا تستوفي معايير الجودة الجديدة، مع تشديد عملية اعتماد تعريفات الجهات الخارجية والتعاون المبكر مع المطورين لتفادي تكرار هذه المشكلات مستقبلًا.