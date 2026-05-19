إكس تفرض قيودًا صارمة على الحسابات المجانية.. 50 منشورًا فقط يوميًا

فرضت منصة إكس قيودًا جديدة على الحسابات المجانية، إذ بات المستخدمون غير المشتركين قادرين على نشر 50 منشورًا فقط يوميًا، مع حد أقصى يبلغ 200 رد يومي، في تراجع حاد مقارنةً بالحد السابق البالغ 2400 منشور يوميًا.

وظهرت القيود الجديدة عبر صفحة الدعم الرسمية للمنصة، بعد أن رصد مستخدمون في “إكس” التغيير خلال الأيام الماضية في الحسابات المجانية الذين لا تظهر بجانب أسماء أصحابها علامة التحقق الزرقاء.

وحتى مع تحديث الأرقام الجديدة، ما زالت صفحة الدعم تشير جزئيًا إلى الحد القديم البالغ 2400 تحديث يوميًا، مما يشير إلى أن التعديل نُفّذ بهدوء دون إعلان رسمي واسع.

وبحسب التقارير، فإن المنصة تُظهر رسالة خطأ للمستخدمين فور بلوغهم الحد الأقصى للنشر أو الردود، مع توضيح نوع القيد الذي وصلوا إليه.

ويبدو أن الخطوة تأتي ضمن جهود إكس لتقليل الحسابات الآلية والرسائل المزعجة التي تعج بها المنصة، خاصةً بعد إطلاق ميزة “حول هذا الحساب” العام الماضي، التي تكشف موقع الحساب جغرافيًا ومعلومات إضافية عنه.

وأثارت القيود الجديدة استياء بعض المستخدمين، الذين عدّوا أنها قد تدفع مزيدًا من الأشخاص إلى مغادرة المنصة. وتُعد تلك القيود الجديدة حلقة في سلسلة من التغييرات الواسعة المثيرة للجدل التي اتخذتها المنصة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها.

وفي المقابل، تواصل “إكس” تشجيع المستخدمين على الاشتراك بخدمة بريميوم؛ إذ تبدأ أرخص باقاتها، وهي “الباقة الأساسية Basic”، من 3 دولارات شهريًا أو 32 دولارًا سنويًا، مع إزالة القيود المفروضة على الحسابات المجانية.