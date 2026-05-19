آبل تكشف عن مزايا جديدة لتسهيلات الاستخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت آبل عن مجموعة جديدة من مزايا تسهيلات الاستخدام المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence”، بهدف تحسين قدرات أدواتها المخصّصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية عبر أجهزتها المختلفة، مثل آيفون وآيباد وماك.

وتتضمن التحديثات الجديدة تحسينات واسعة في أدوات “التعليق الصوتي VoiceOver” و “المكبر Magnifier” و “التحكم الصوتي Voice Control”، بالإضافة إلى مزايا جديدة للترجمة التلقائية والتحكم بالكراسي المتحركة عبر نظارة “Vision Pro”.

وتقدّم ميزة “VoiceOver Image Explorer” أوصافًا أكثر تفصيلًا للصور باستخدام مزايا آبل الذكية “Apple Intelligence”، ويشمل ذلك الصور الشخصية والفواتير والمستندات الممسوحة ضوئيًا. كما تتيح للمستخدم الضغط على زر الإجراءات في آيفون لطرح أسئلة حول ما تراه الكاميرا، مع دعم أسئلة المتابعة باللغة الطبيعية.

وفي المقابل، حصلت أداة “المكبر Magnifier” على أوصاف بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة ضعاف البصر، مع دعم أوامر صوتية مثل “التكبير” أو “تشغيل المصباح”، إضافة إلى إمكانية الوصول إليها عبر زر الإجراءات في آيفون.

وأضافت آبل دعم اللغة الطبيعية إلى ميزة “التحكم الصوتي Voice Control”، إذ بات بإمكان المستخدم وصف العناصر الظاهرة في الشاشة بأسلوب محادثة عادي بدلًا من حفظ أسماء أو أرقام محددة. فعلى سبيل المثال: يمكن للمستخدم قول “اضغط على الدليل الخاص بأفضل المطاعم” أو “اضغط على المجلد البنفسجي”.

وشملت التحديثات أيضًا أداة “قارئ تسهيلات الاستخدام Accessibility Reader”، التي باتت تدعم المستندات المعقدة مثل المقالات العلمية متعددة الأعمدة والجداول والصور، مع توفير ملخصات فورية وترجمة مدمجة تحافظ على إعدادات الخطوط والألوان المفضلة لدى المستخدم.

وأعلنت الشركة كذلك ميزة “الترجمة التوليدية Generated Subtitles”، التي تعتمد على تعرّف الصوت لإنشاء ترجمات تلقائية لمقاطع الفيديو غير المزوّدة بترجمة، سواء كانت مسجلة عبر آيفون أو واردة من الأصدقاء أو حتى محتوى يُبث عبر الإنترنت، وسوف تدعم تلك الميزة اللغة الإنجليزية بنحو أولي.

وفي مجال دعم ذوي الإعاقات الحركية، كشفت آبل عن ميزة “Power Wheelchair Control” لنظارة “Apple Vision Pro”، وهي تستخدم تتبع العين كوسيلة بديلة للتحكم بالكراسي المتحركة الكهربائية، مع دعم أنظمة القيادة البديلة “Tolt” و”LUCI” عبر البلوتوث أو الاتصال السلكي داخل الولايات المتحدة.

وتتضمن التحديثات مزايا أخرى أصغر، منها تقليل دوار الحركة في نظام النظارة “visionOS” عند استخدام “Vision Pro” داخل المركبات، ودعم إيماءات الوجه لتنفيذ الأوامر، بالإضافة إلى طريقة جديدة لاختيار العناصر عبر حركة العين.

وأشارت آبل إلى تحسين تجربة استخدام السماعات الطبية المعتمدة ضمن برنامج “Made for iPhone”، مع تعزيز استقرار الاقتران والتنقل بين الأجهزة المختلفة. كما وسّعت ميزة “Name Recognition”، التي تنبّه المستخدمين الصم أو ضعاف السمع عند ذكر أسمائهم، لتدعم أكثر من 50 لغة.

وأضافت الشركة دعم النصوص الكبيرة في “tvOS” لتسهيل القراءة على ضعاف البصر، بالإضافة إلى دعم وحدة التحكم “Sony Access” للعمل كوحدة ألعاب في أنظمة iOS و iPadOS و macOS مع تخصيص كامل للأزرار وعصا التحكم.

وأكدت آبل أن كافة هذه المزايا ستصل لاحقًا هذا العام ضمن تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة، التي يُتوقع الكشف عنها خلال مؤتمر WWDC في يونيو المقبل، قبل إطلاقها رسميًا في سبتمبر.