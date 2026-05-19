آبل تعتزم إضافة أدوات ذكية جديدة للكتابة وتوليد الصور وإنشاء الاختصارات

تستعد آبل لإطلاق حزمة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في نظامي iOS 27 و iPadOS 27، تشمل نسخة مطوّرة من المساعد الصوتي Siri بقدرات محادثة أكثر تقدّمًا، بالإضافة إلى أدوات جديدة للكتابة وتوليد الصور وإنشاء الاختصارات تلقائيًا، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ.

وتختبر آبل نسخة موسّعة من ميزة “أدوات الكتابة Writing Tools”، إذ ستقدّم إمكانات أكبر لإعادة صياغة النصوص وتوليد المحتوى مقارنةً بالإصدار الحالي. وتشير المعلومات إلى ظهور خيار جديد يحمل اسم “Write With Siri” أعلى لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى ميزة “ساعدني في الكتابة Help Me Write” التي تظهر عند تفعيل سيري في أثناء الكتابة داخل أي حقل نصي.

وتعمل الشركة كذلك على تطوير مدقّق نحوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل بطريقة مشابهة لخدمة Grammarly. وعند الكتابة في تطبيقات مثل الرسائل والبريد، ستظهر قائمة شفافة أسفل الشاشة تعرض التعديلات المقترحة إلى جانب النص الأصلي.

وسيتمكّن المستخدم من مراجعة الاقتراحات وقبولها أو رفضها وذلك لكل اقتراح على حدة، أو اعتماد كافة التعديلات دفعةً واحدة، مع إمكانية تجاهلها بالكامل. كما ستوفّر آبل أدوات لإيقاف التدقيق النحوي مؤقتًا والتنقّل بين الأجزاء التي تتضمّن أخطاء، ومع أن أنظمة آبل تضم حاليًا ميزة للتدقيق الإملائي، فإن التحديث الجديد يضيف اقتراحات نحوية متقدّمة.

وفي سياقٍ متصل، سيضيف تحديث iOS 27 أداة جديدة لتوليد الخلفيات المخصّصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق Image Playground، الذي يُستخدم حاليًا لإنشاء الصور والرموز التعبيرية المخصّصة داخل النظام.

وتختبر آبل نماذج قادرة على إنتاج صور أكثر واقعية، مما يشير إلى أن النسخة الجديدة من Image Playground قد تختلف بنحو ملحوظ عن الإصدار الحالي.

ومن المقرر أن يحصل تطبيق الاختصارات Shortcuts على تحديث كبير يتيح إنشاء الاختصارات باستخدام اللغة الطبيعية، إذ سيتمكّن المستخدم من إخبار Siri بالمهمة المطلوبة ليُنشئ النظام اختصارًا تلقائيًا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، فإن التطبيق سيعرض رسالة تسأل المستخدم: “ماذا تريد أن يفعل الاختصار؟”، مع حقل لإدخال الوصف النصي، على أن تُثبَّت الاختصارات المُنشأة تلقائيًا وتصبح جاهزة للاستخدام مباشرةً.

ويُعد إنشاء الاختصارات حاليًا عملية معقّدة نسبيًا تعتمد على الإعداد اليدوي، وهو ما حدّ انتشار التطبيق بين المستخدمين العاديين، وتسعى آبل عبر دعم اللغة الطبيعية إلى جعل الميزة أكثر سهولة وانتشارًا.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن هذه التحسينات خلال مؤتمرها الخاص بالمطورين WWDC 2026 المقرر عقده في الثامن من يونيو المقبل، إضافةً إلى تحديثات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطبيقات الصور والكاميرا.