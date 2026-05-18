مايكروسوفت تتخلّى عن إحدى أشهر مزايا “تيمز” بعد سنوات من إطلاقها

تعتزم مايكروسوفت إيقاف ميزة “Together” في تطبيق الاجتماعات المرئية “تيمز Teams”، وهي الميزة التي أطلقتها الشركة خلال جائحة كورونا عام 2020 بهدف منح الموظفين شعورًا بالعمل داخل مساحة مشتركة افتراضية في أثناء الاجتماعات من بُعد.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن القرار يأتي في إطار تقليل تعقيد التطوير عبر المنصات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين جودة الفيديو والأداء العام للتطبيق، إذ ستوجّه المستخدمين بدلًا من ذلك إلى وضع “Gallery”، المعتمد على تقسيم الشاشة إلى مربعات.

وذكرت مايكروسوفت أن وضع “Together” يزيد العبء على المستخدمين، كما يضيف تعقيدات تقنية تؤثر في عملية التطوير، وأضافت أن الميزة قد تؤدي إلى تجربة غير مستقرة في الاتصال المرئي في الهواتف والأجهزة المحدودة القدرات، نتيجة استهلاكها قدرًا أكبر من المعالجة الرسومية.

وفي المقابل، قالت الشركة إن وضع “Gallery” يقدّم تجربة أكثر سلاسة في الأجهزة المتوسطة والضعيفة، بفضل اعتماده على “عدد متكيّف من مربعات الفيديو” بما يمنع الضغط الزائد على الجهاز، كما أشارت إلى أن تبسيط واجهة الاجتماعات سيسهم في توجيه الموارد نحو تحسينات أخرى تشمل رفع دقة الصورة، وتقنيات إزالة الضوضاء، وتحسين دقة الألوان.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه “تيمز” انتقادات متكررة من المستخدمين بسبب مشكلات الأداء وتعقيد واجهته، وهي عوامل أسهمت في تراجع رضا بعض الشركات والموظفين عنه. وترى مايكروسوفت أن إزالة ميزة “Together” قد تساعد في تخفيف هذه المشكلات، خاصةً إذا استثمرت الموارد المتاحة في تحسينات أساسية في التطبيق الذي يعتمد عليه ملايين المستخدمين حول العالم.