تقرير.. آبل تطوّر تطبيقًا خاصًا لـ”سيري” بميزة الحذف التلقائي للمحادثات

تستعد آبل لإطلاق تطبيق مستقل للمساعد الشخصي “سيري” ضمن نظام iOS 27 المرتقب، مع مزايا جديدة تركّز على الخصوصية، منها إمكانية حذف المحادثات تلقائيًا بعد مدة يحددها المستخدم، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ.

وبحسب التقرير، فإن الشركة تسعى إلى إبراز الخصوصية بوصفها عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في محاولة للتميّز عن المنافسين الذين يعتمدون بصورة كبيرة على جمع بيانات المستخدمين وسجل المحادثات لتحسين أداء روبوتات الدردشة.

وسيمنح التطبيق الجديد المستخدمين خيارات للاحتفاظ بالمحادثات لمدة تتراوح بين 30 يومًا و 12 شهرًا، أو حتى إلى أجل غير محدد، عبر إعدادات مخصّصة داخل التطبيق، علمًا بأن آبل توفر ميزة مشابهة بالفعل داخل تطبيق “الرسائل” في أنظمتها الحالية.

وأشار التقرير إلى أن معظم روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تعتمد بصورة كبيرة على أنظمة الذاكرة وسجل الاستخدام لتخصيص الردود وتحسين التفاعل مستقبلًا، لكن آبل ستفرض قيودًا أكثر صرامة على كيفية تخزين البيانات والمدة التي يمكن حفظها.

وسيتيح التطبيق الجديد أيضًا للمستخدمين اختيار واجهة البدء، سواء عبر عرض المحادثات السابقة أو فتح شاشة محادثة جديدة مباشرةً.

وأوضح التقرير أن النسخة المطوّرة من “سيري” ستعتمد على نماذج Gemini التابعة لشركة جوجل، لكن آبل لن تبرز هذا التعاون بصورة واضحة.

ومن المقرر أن يحمل تطبيق “سيري” الجديد تصنيف “نسخة تجريبية” عند إطلاقه. وقد شهد إطلاق المساعد الجديد تأجيلات امتدت لعامين، مما جعل آبل عرضةً لدعاوى قضائية اضطرتها إلى دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة مرتبطة بتأخر إطلاق مزايا سيري التي أعلنتها وروّجتها قبل عامين.