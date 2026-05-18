آبل تقترب من إطلاق ميزة ثورية في ساعتها الذكية لقياس ضغط الدم

تستعد شركة آبل لإضافة ميزة صحية جديدة إلى ساعاتها الذكية تتيح رصد ارتفاع ضغط الدم بنحو أكثر تطورًا، وفقًا لتقرير جديد أشار إلى أن الميزة تخضع حاليًا لمراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قبل طرحها رسميًا للمستخدمين.

وذكر تقرير نشره موقع Digitimes الإخباري التايواني أن الميزة الجديدة سوف تعزز قدرات الساعة في إدارة الحالة الصحية للمستخدمين ومتابعتها، إذ تعمل آبل على تطوير نظام تنبيهات جديد مرتبط بارتفاع ضغط الدم، يختلف بطريقة ما عن ميزة تنبيهات ارتفاع ضغط الدم الحالية التي أُضيفت مع نظام watchOS 26 العام الماضي، والتي لا تعطي قراءات مباشرة، وإنما ترصد مؤشرات ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية لمدة لا تقل عن شهر، ثم تنبه المستخدم لضرورة أخذ استشارة طبية.

ولم يكشف التقرير تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الاختلاف بين الميزة الجديدة القادمة والنظام الحالي، كما لم يحدد موعد إطلاقها، لكنها قد تصل مع ساعة Apple Watch Ultra 4 القادمة والإصدارات المستقبلية من الساعة. ومن المقرر أن تلك الميزة سوف تتطلب وجود مكونات مادية محددة في تصميم الساعة، ولن تعتمد فقط على نظام التشغيل أو المزايا البرمجية.

وأضاف التقرير أن الميزة الجديدة ما زالت قيد المراجعة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، مما يعني أن إطلاقها التجاري يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة التالية من تطوير المزايا الصحية في ساعة آبل قد تركز على تقنيات قياس مستوى السكر في الدم دون الحاجة إلى وخز أو أدوات خارجية، وهي تقنية تعمل الشركة على تطويرها منذ سنوات.

ويُنظر إلى التوسع المستمر في مزايا الصحة داخل ساعات آبل بوصفه جزءًا من إستراتيجية أوسع تسعى من خلالها آبل إلى تحويل الساعة إلى منصة متكاملة لمراقبة المؤشرات الصحية الحيوية، بالإضافة إلى رفع جاذبيتها في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، خاصةً لمستخدمي أجهزتها الأخرى.