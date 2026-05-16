ChatGPT يتحول إلى مستشار مالي يراقب إنفاقك وحساباتك البنكية

أعلنت شركة OpenAI ميزة جديدة تتيح لروبوت الدردشة الذكي ChatGPT الوصول مباشرةً إلى الحسابات البنكية للمستخدمين، عبر التكامل مع منصة Plaid المتخصصة في ربط التطبيقات بالمؤسسات المالية، بهدف تمكينه من إدارة البيانات المالية الشخصية.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة، التي طُرحت بنسخة تجريبية أولية، ستسمح للمستخدمين “بربط حساباتهم المالية بأمان” بروبوت ChatGPT، للاستفادة من قدراته التحليلية في متابعة الإنفاق ووضع الخطط المالية واتخاذ قرارات مالية مختلفة.

وتدعم منصة Plaid أكثر من 12 ألف مؤسسة مالية حول العالم، وفقًا لتقديرات رسمية.

وأوضحت OpenAI أن أكثر من 200 مليون مستخدم يتوجهون شهريًا إلى ChatGPT لطرح أسئلة مالية تتعلق بالميزانية الشخصية وتقليل النفقات، مضيفةً أن ربط الحسابات البنكية سيمنح المستخدم “صورةً كاملةً عن وضعه المالي” وفق أهدافه وأسلوب حياته.

وبمجرد ربط الحسابات، سوف يتمكن المستخدم من الاطلاع على لوحة معلومات تعرض سجل الإنفاق والاشتراكات النشطة، بالإضافة إلى طلب نصائح تتعلق بشراء منزل أو اختيار بطاقات ائتمانية أو متابعة التغيرات غير المعتادة في الإنفاق.

A preview for Pro users: a new personal finance experience in ChatGPT. Pro users in the U.S. can securely connect financial accounts, see where their money is going, and ask questions based on the information they choose to connect. Your full financial picture, now in ChatGPT. pic.twitter.com/NjbJqOqFRi — ChatGPT (@ChatGPTapp) May 15, 2026

وتعتزم OpenAI توفير الميزة مبدئيًا لمشتركي خطة ChatGPT Pro التي تبلغ تكلفتها 200 دولارٍ شهريًا داخل الولايات المتحدة، على أن تتوسع لاحقًا إلى مشتركي Plus ثم بقية المستخدمين.

ويأتي هذا التوجه بعد إطلاق خدمة “ChatGPT Health” مطلع العام الجاري، وهي خدمة مخصصة للأسئلة الصحية، مما يعكس توسع الشركة نحو التعامل مع بيانات شديدة الحساسية في قطاعات مثل الصحة والماليات.

وأكدت OpenAI أن المستخدمين سوف يحتفظون بالتحكم الكامل في بياناتهم، مع إمكانية فصل الحسابات البنكية عن ChatGPT في أي وقت، إضافةً إلى حذف “الذكريات المالية” التي يخزنها الروبوت، مثل الأهداف المالية أو الالتزامات الشهرية.

وقال الشركة إنها تتيح خيار منع استخدام البيانات المالية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، عبر تعطيل ميزة “تحسين النموذج”، مؤكدةً أن ChatGPT لن يتمكن من إجراء أي تغييرات على الحسابات البنكية أو الاطلاع على أرقام الحسابات الكاملة.

ومع ذلك، فإن هذا الإعلان يثير تساؤلات بشأن كيفية تعامل OpenAI مع هذه البيانات الحساسة، ومستوى الحماية المتاح في حال تعرض الأنظمة لاختراقات أمنية مستقبلية.