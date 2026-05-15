xAI تطلق Grok Build لمنافسة أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت xAI أداةً جديدة للبرمجة تحمل اسم Grok Build، بهدف منافسة أدوات تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل Codex من OpenAI، و Claude Code من شركة أنثروبيك.

وتصف الشركة الأداة الجديدة بأنها وكيل برمجي قوي وواجهة مُخصصة لمهندسي البرمجيات والأعمال البرمجية المعقدة؛ إذ تتيح للمطورين تنفيذ مهام برمجية متقدمة اعتمادًا على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة Grok.

وتتوفر النسخة التجريبية المبكرة حاليًا لمشتركي خدمة “SuperGrok Heavy” التي تبلغ تكلفتها 300 دولار شهريًا، مع إمكانية تنزيل الأداة عبر موقع الشركة ثم تسجيل الدخول للوصول إليها. وأوضحت xAI أنها ستعتمد على ملاحظات المستخدمين خلال مرحلة الاختبار لتحسين المنتج قبل طرحه على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولة xAI تقليص الفجوة مع منافسين مثل OpenAI وأنثروبيك في سوق أدوات البرمجة الذكية.

وكان مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك قد أقرّ سابقًا بتأخر الشركة مقارنةً بمنافسيها في مجال البرمجة، مشيرًا قبل أشهر إلى أنه يعيد بناء xAI “من الأساس” عقب مغادرة عدد من المؤسسين المشاركين.

وبحسب تقارير، فقد طلبت إدارة الشركة من الفرق الهندسية العمل على رفع أداء Grok ليضاهي قدرات Claude في مجموعة واسعة من المهام البرمجية.

وكانت منصة Grok قد واجهت انتقادات خلال العام الماضي بسبب توليد صور ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين بدلًا من حظر هذا النوع من المحتوى، وقد دفع ذلك الشركة لاحقًا إلى تعديل سياساتها لمنع تعديل صور الأشخاص الحقيقيين بملابس كاشفة.

وفي سياق متصل، استحوذت SpaceX على xAI في فبراير الماضي، في صفقة قد تمهّد لبناء مراكز بيانات فضائية تعتمد على الأقمار الصناعية. وكانت SpaceX قد تقدمت بالفعل بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق أقمار صناعية مُخصصة لمركز بيانات فضائي.

وأفادت تقارير حديثة بأن الكيان الموحّد، الذي يُشار إليه داخليًا باسم “SpaceXAI”، شهد مغادرة أكثر من 50 باحثًا ومهندسًا منذ إتمام الصفقة، منهم موظفون رئيسيون في مجالات البرمجة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.