OpenAI تتيح الوصول إلى منصة البرمجة Codex عبر تطبيق ChatGPT في الهواتف

أطلقت شركة OpenAI تحديثًا جديدًا يتيح استخدام منصة البرمجة “كوديكس Codex” عبر الهواتف الذكية ضمن تطبيق ChatGPT في نظامي أندرويد و iOS.

وقالت الشركة إن الميزة أصبحت متاحة بدءًا من اليوم لكافة مستخدمي ChatGPT، ومنهم أصحاب الحسابات المجانية، بعد أن وفّرت سابقًا إصدارات مستقلة من Codex في نظامي ويندوز وماك.

ولا يتيح التطبيق كتابة الشفرات البرمجية مباشرةً في الهاتف، بل يعمل كحلقة وصل بين المستخدم وبيئة التطوير التي يستخدمها في مشاريعه، سواءً عبر جهاز فعلي مثل حواسيب ماك المصغّرة أو عبر خوادم وشبكات تديرها الشركات.

وتشير OpenAI إلى أن هذا الأسلوب يحافظ على أمان الملفات وبيانات الاعتماد والصلاحيات؛ إذ تبقى كافة البيانات الحساسة داخل الجهاز أو البيئة التي تعمل عليها Codex، في حين يوفّر تطبيق ChatGPT تحديثات مستمرة تشمل لقطات شاشة ونتائج الاختبارات البرمجية في أثناء تنقّل المستخدم بعيدًا عن الحاسوب.

وتتيح الميزة الجديدة للمطورين بدء المهام البرمجية من المنزل أو المكتب ومتابعتها لاحقًا عبر الهاتف، مع قدرة التطبيق على إرسال تنبيهات عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات تتعلق باستكمال العمل، مما قد يخفّض أوقات التوقف في المشاريع السريعة.

وأضافت الشركة أن Codex يعتمد على “طبقة ترحيل آمنة” تتيح الوصول إلى الأجهزة الموثوقة عبر مختلف الأجهزة دون اختراق خصوصيتها، بالإضافة إلى مزامنة حالة الجلسات وسياق العمل بين الأجهزة المرتبطة بحساب ChatGPT.

ويأتي هذا التحديث وسط منافسة متزايدة مع شركة أنثروبيك، التي تتيح منذ العام الماضي لمستخدمي أداة Claude Code الوصول إلى مشاريعهم البرمجية عبر الهواتف الذكية.

ويُنظر إلى تلك الخطوة على أنها جزء من مشروع OpenAI لتطوير “تطبيق فائق” يدمج خدماتها المختلفة في منصة موحدة؛ إذ أكّدت الشركة في مارس الماضي أنها تعمل على تطبيق مكتبي يجمع بين ChatGPT و Codex ومتصفح الويب الخاص بها Atlas ضمن تجربة واحدة متكاملة.

وأوضحت الشركة أن ميزة التكامل الجديدة تتطلب تحديث تطبيق ChatGPT في الهاتف وتطبيق Codex في أجهزة ماك، وتعتزم إضافة دعم ربط تطبيق ويندوز قريبًا.