جوجل تضيف دعم ميزة “AirDrop” إلى مزيد من هواتف أندرويد

تواصل جوجل تسهيل آلية مشاركة الملفات بين هواتف أندرويد وآيفون؛ إذ أعلنت خلال مؤتمرها السنوي للمطورين أن التوافق بين ميزة “Quick Share” في أندرويد و “AirDrop” في هواتف آيفون سيصل قريبًا إلى مزيد من الهواتف من شركات ون بلس وأوبو وهونر.

وكانت جوجل قد قدّمت دعم التوافق بين “Quick Share” و”AirDrop” لأول مرة مع سلسلة بكسل 10 العام الماضي، قبل أن التوسع لاحقًا إلى هواتف “بكسل” الأقدم، بالإضافة إلى سلسلة جالاكسي S26، ثم إلى هواتف Oppo Find X9 Ultra و vivo X300 Ultra.

وتدعم الميزة حاليًا هاتفي Pixel 8a و Oppo Find N6، وقد أكدت جوجل أنها ستصل قريبًا إلى عدة هواتف من سامسونج، منها سلسلتي Galaxy S25 و Galaxy S24، بالإضافة إلى Galaxy Z Fold7 و Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z TriFold.

وفي المقابل، تخطط جوجل لطرح الميزة أيضًا لهواتف Oppo Find X8 و OnePlus 15 و Honor Magic V6 و Honor Magic8 Pro، لكنها لم تكشف حتى الآن عن موعد إتاحتها رسميًا لهذه الهواتف.

وتتيح الميزة نقل الملفات مباشرةً بين هواتف أندرويد وأجهزة آيفون عبر خاصيتي “Quick Share” و”AirDrop”، مما يسهّل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو خدمات سحابية.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت جوجل أن هواتف أندرويد التي لا تدعم ميزة AirDrop في أجهزة آبل، سوف يتمكن أصحابها من مشاركة الملفات أيضًا عبر خاصية “Quick Share”، ولكن من خلال رموز QR Code؛ إذ تُرفع الملفات المختارة بصورة آمنة سحابيًا فور مسح الرمز، ثم تُرسل عبر رابط تنزيل خاص إلى أجهزة آبل.